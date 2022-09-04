日外相：推进日韩、日韩美合作没有什么时候比当下更重要

韩国/日本/亚洲

自东京方面消息，日本和韩国的学者及前外交官等讨论两国关系的论坛“日韩未来对话”9月3日以视频会议方式举行，日韩两国外长各自送上贺词并表达改善关系的意愿。日本外务大臣林芳正表示：“推进日韩、日韩美合作，没有什么时候比当下更重要。”韩国外交部长朴振强调：“韩日关系改善的起点已逐渐形成。”

广告 继续浏览后续

据《日经新闻》报导，林方正强调：“日韩和日韩美合作取得进展的时间从来没有比现在更重要”。 他指出，“我们将根据日本的一贯立场保持密切沟通，以使日韩关系恢复到健康的关系。”

朴振通过视频指出，韩日两国关系“正在创造改善的机会”。朴振说，希望双方“恢复互信，争取紧急解决悬而未决的问题”。

据共同社报导，两国参会者在论坛上就勒令日本企业支付赔偿的原朝鲜被征劳工诉讼交换了意见。日本前外务事务次官杉山晋辅提出：“相互说对方错了也只能是平行线，拿出智慧才是外交和政治的作用。韩国总统尹锡悦想要这么做。日本方面有些慢。”

韩国前驻日大使申珏秀表示：“安倍晋三政府在历史认识上倒行逆施，令韩国的反日（情绪）增强了。”他就原劳工诉讼称，在韩国制定解决方法的基础上，“日方也应协助解决”。

报导指，围绕诉讼，日企未同意支付赔偿，部分原告推进扣押企业财产并变卖的程序。韩国政府正在摸索避免变卖的解决方法。