日首相拟出席纪念日中邦交正常化50周年活动

日本/政治/中国

据共同社9月4日引述多名知情人士的话报导，就日本经济团体联合会（经团联）与日中友好团体在9月29日迎来日中邦交正常化50周年之际，将在东京举行的纪念活动，日本首相岸田文雄作为来宾出席的事宜正在协调当中。岸田文雄预计将呼吁强化两国高级别对话，包括与中国国家主席习近平举行首脑会谈。他力图使日中关系趋于稳定，以缓解围绕台湾局势等问题的紧张。

广告 继续浏览后续

报导提及，在时值日中邦交正常化45周年的2017年9月，时任首相安倍晋三出席了中国驻日大使馆在东京新大谷饭店主办的庆祝活动，并提议首脑互访，促进了双边关系改善。目前日本经济界谋求与最大贸易伙伴中国开展对话与交流的呼声高涨，岸田文雄能够多大程度展示对日中关系的具体愿景成为焦点。

据知情人士透露，相关纪念活动由以经团联为中心组成的“日中邦交正常化50周年交流促进实行委员会”主办，9月29日将在东京都内的酒店举行。除了首相岸田文雄，也在协调外务大臣林芳正和中国驻日大使孔铉佑等人出席的事宜。该委员会还向中方提出希望习近平和总理李克强发来寄语。

在此之前，中国驻日大使馆和经团联12日将在东京召开邦交正常化50周年纪念研讨会。林芳正和中国外交部长王毅预计将发来寄语。两人还在探讨借联合国大会9月在美国纽约召开的机会举行面对面会谈。报导指，两国政府正在摸索以线上方式或借今秋国际会议的机会举行首脑会谈。