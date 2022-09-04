澳洲政府将审查TikTok和微信的用户数据采集情况

澳大利亚/科技/中国

据《悉尼先驱晨报》和《时代报》9月4日报导，澳大利亚内政部长兼网络安全部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）已下令她的部门调查社交媒体巨头TikTok等科技企业的数据采集情况。

广告 继续浏览后续

克莱尔·奥尼尔在接受上述两家报纸周末版采访时证实，她已要求澳大利亚内政部在明年之前就解决有问题的数据收集行为的社交媒体公司的一系列方案进行汇报。据悉，审查也将包括来自澳大利亚网络安全中心的意见，该中心隶属于该国国防部，将对TikTok、微信和其他社交媒体公司进行审查。

克莱尔·奥尼尔称：“这不仅仅是关于TikTok，我们存在这样一个基本问题，即我们有一些科技公司的总部设在对私营部门采取更专制方式的国家，这是一个相对较新的问题。”

在谈到澳洲的情况时，克莱尔·奥尼尔说：“我们有数以百万计的澳大利亚人访问一个应用程序，他们的数据的使用是有问题的，这在很大程度上是国家的一个现代安全挑战，世界上没有一个国家找到管理这个问题的简单解决方案。”

身兼网络安全部长一职的克莱尔·奥尼尔表示，审查将考虑一系列的选择，但她确认澳洲政府没有考虑禁止TikTok这个流行的视频共享应用程序。

克莱尔·奥尼尔说：“我们正在听取关于它的选择的简报，但这里没有灵丹妙药，这是一个我们必须继续努力解决的问题。”TikTok去年在全球的月度活跃用户达到10亿，其中约700万在澳大利亚。

克莱尔·奥尼尔称，令人担忧的是，澳大利亚人“知道他们的数据没有得到一些公司的保护”，但“它们仍然被数百万人使用”。

克莱尔·奥尼尔说，政府需要更好地告知澳大利亚人，他们的数据是如何被使用的，以及为什么他们应该关心这个问题。

克莱尔·奥尼尔称：“他们可能知道一些关于数据使用量有点不清楚的事实，但这并不能阻止他们使用这个应用程序。”她补充说：“我们可能需要与人们多讨论一下，为什么这是他们应会担心的事情。”

克莱尔·奥尼尔说：“TikTok不是这一切的开始和结束。（这是关于）非常有优势的科技公司和它们在我们生活中扮演的角色。”

此外， 澳大利亚在2018年通过《反外国干预法》，将以隐蔽或涉及欺骗的方式影响其国内政治或政府进程的行为定为刑事犯罪。克莱尔·奥尼尔表示，本届政府将研究在澳大利亚打击外国干预所需的“下一阶段的工作”。