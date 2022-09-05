俄驻喀布尔大使馆遇自杀式袭击 至少6死

恐怖袭击

9月5日，驻阿富汗首都喀布尔的俄罗斯大使馆外发生一起自杀式爆炸，造成两名大使馆工作人员和至少四名阿富汗平民死亡，莫斯科谴责这是一起“不可接受的恐怖行为”。塔利班于 2021 年 8 月重新掌权后，俄罗斯是少数几个在阿富汗保持外交使馆人员的国家之一。另据最新消息，伊斯兰国组织声称对喀布尔炸弹袭击案承责。

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这名炸弹手在接近使馆大门时被塔利班警卫击毙，但据说爆炸物仍被引爆。

袭击发生地的警区负责人毛拉维·萨比尔（Mawlawi Sabir）告诉路透社：“自杀式袭击者在到达目标之前，被俄罗斯大使馆的（塔利班）警卫认出并击毙。”

俄罗斯外交部说，大使馆两名工作人员在爆炸中死亡。

“一名身份不明的武装分子引爆了一个爆炸装置。由于这次袭击，外交使团的两名成员被杀，阿富汗公民也有伤亡。”该部在一份声明中说，爆炸发生在喀布尔的“俄罗斯大使馆领事部入口附近”。

喀布尔警察局长的发言人哈立德·扎德兰（Khalid Zadran）说，至少有四名平民丧生，另有十人受伤。

据俄罗斯外交部和国家通讯社报导，事发时阿富汗人正在领事部入口处等待办理签证事宜。爆炸发生时，一名俄罗斯外交官正在从大楼里走出来，喊出签证候选人的名字。

扎德兰说，目前还不清楚袭击者是在被击毙前引爆了爆炸，还是枪声引爆了炸药。该事件正在调查中。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）称这次爆炸是“恐怖行为，绝对不能接受”。他在每天的新闻电话会议上告诉记者，“现在需要做的主要事情是从当地获得相关信息，以了解我们外交代表的情况。”

联合国驻阿富汗援助团（UNAMA）谴责了这次爆炸。

联合国在推特上提到塔利班政府时写道：“鉴于最近发生的事件，联阿援助团强调，事实上的当局需要采取措施，确保人民以及外交使团的安全和安保。”

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergey Lavrov）说，在袭击发生后，大使馆已经加强了安全，“塔利班当局的额外力量”，包括塔利班管理的情报部门，也被调来了。

拉夫罗夫说：“我们希望这一恐怖行为的组织者和肇事者将受到惩罚。”

美联社报导说，目前，没有人声称对此事负责，但人们马上想到这可能是伊斯兰国极端组织（Islamic State group）所为。去年塔利班在美国撤军后控制了阿富汗，俄罗斯是少数几个在喀布尔保持大使馆开放的国家之一。