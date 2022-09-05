印度外长：作为世界第五大经济体，印度应该表现出自信

印度/印太/中国

据《印度教徒报》报导，印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）9月4日表示，在讨论印度的海洋利益时，只谈论印度洋而不探讨太平洋，这显示了思维的局限性。他提出，印度应该超越这种历史性的思维路线。苏杰生说：“印度-太平洋是世界上正在发生的一个新的战略概念”。彭博社2日报导，根据国际货币基金组织（IMF）最新数据显示，印度已经超过英国，成为了世界第五大经济体。

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苏杰生周日在参加其撰写的《印度的方式：应对一个不确定世界的战略》的古吉拉特语译本发布会时提出，印度不应干涉其他国家的问题，这种想法是一种“教条”，应该得到改变。

苏杰生说，作为世界第五大经济体，印度应该表现出自信，“由于我们的习惯让我们束手束脚，所以缺乏自信”。他还谈到，“与美国接触，应对中国，结交欧洲，安抚俄罗斯，拉拢日本......是印度外交政策中的‘人人受助和人人信赖’（的格言）。”

苏杰生提到：“到目前为止，每当我们想到海洋的时候，我们就会想到印度洋。这就是我们思维的局限性，每当我们谈论海洋利益时，我们就会谈论印度洋。”他补充说：“但我们50%以上的贸易都是朝向东方，朝向太平洋的。印度洋和太平洋之间的界线只是在地图上，存在于地图册上，但现实中并没有这样的东西......。”

苏杰生强调：“我们应该在思考中超越历史界限，因为我们的利益已经增加。印度-太平洋是世界上正在发生的一个新的战略概念。”

当谈及书中的一个章节时，苏杰生说，“我们不应该干涉世界上其他人的问题，这是一种教条。”他解释说：“在20世纪50年代和60年代有可能我们没有这个能力，也不符合我们的利益，但前些日子我们成为第五大经济体。一个人在第20名和第5名上的思维不可能是一样的。我们应该根据我们的能力来改变。”

苏杰生说：“我们应该展示的信心并不存在，之所以不存在是因为我们的习惯让我们被束缚住了。”他还引用了其书中的一句话：“与美国接触，应对中国，结交欧洲，安抚俄罗斯，拉拢日本”，并称“这就是印度外交政策中的‘人人受助和人人信赖’。”莫迪总理曾表示，他要建设的“新印度”是一个社会没有歧视、人人和谐相处的印度，是一个“人人受助、人人发展，人人信赖”的新印度。

苏杰生说：“我们已经达到了这样的水平，我们应该尽可能地与每个人保持关系，以推进我们自己的利益，因为印度的进步在某种程度上成为我们的一个标准。我们已经达到了这样的水平，我们应该与每个人保持我们自己的利益，以便向前迈进”。

谈到中国，苏杰生说，中国是印度的“超级邻居”，从中国的进步及中国对印度及其利益的影响中可以学到教训。“中国是我们的邻国，而且在某种程度上是我们的超级邻国。它是最大的邻国，当你看它的力量，它的经济，它所达到的位置，它的发展。我们也必须看看在它的进步中是否有对我们的教训，以及它对我们的影响，对我们的利益，对我们其他邻国的影响，”他说。

苏杰生说：“中国的经济是我们的四倍多。我相信，我们的思维应该是竞争性的，而不是消极的”。他还提及，印度也有必要更多地考虑日本。苏杰生指出，在过去的75年里，印度受到了分治、延迟进行经济改革以及两次核试验之间的差距的伤害。

苏杰生说：“这三个因素在某种程度上对我们来说是一种影响，现在可以看到。我们如何牢记这些，是我们战略的一个重要部分。”他还详细介绍了史诗《摩诃婆罗多》对印度外交的启示。

苏杰生说：“没有比这更好的故事了，有这么多的例子、困境......世界上没有比这更好的故事了。如果我们不谈论自己，那么世界将如何谈论我们”。他说：“世界的现状和当时摩诃婆罗多的景观，印度的情况，在某处我看到了相似之处。”