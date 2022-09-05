菲驻美大使：若台海发生冲突，不排除允许美军使用菲军军事基地

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菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹(Jose Manuel Romualdez)近日在接受《日经亚洲》采访时表示，菲律宾可能会允许美军在台海发生冲突的情况下使用该国的军事基地。他强调，只有在“对我们很重要，对我们自己的安全很重要”的情况下，菲律宾才会允许美军使用菲律宾的军事基地。

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报导提及，罗慕尔德兹是菲律宾总统小马科斯母亲的亲戚，对新总统的外交和安全政策具有一度的影响力，他对美中两国之间日益紧张的关系表示担忧。

罗慕尔德兹在采访中说：“没有人希望发生任何形式的战争或对抗”。他指出：“我们想恳请这两个国家通过进行更多的对话来缓和紧张局势，然后努力解决所有这些问题，因为这是在世界的我们这一边。”

罗慕尔德兹提及，菲律宾前总统杜特尔特曾表示对让美军在台海突发事件中把他的国家作为集结地持开放态度。但很少有迹象表明马尼拉和华盛顿之间就这种可能性进行过讨论。

今年2月俄乌战争爆发后，罗慕尔德兹曾在3月告诉媒体称，“他（杜特尔特）说，如果他们（美国）要求菲律宾的支持，那就非常清楚，当然，如果迫不得已，菲律宾将准备成为努力的一部分，特别是如果这场乌克兰危机蔓延到亚洲地区。”

《日经亚洲》的报导称，小马科斯已表明在对华问题上改变了杜特尔特相较更加温和的态度。小马科斯7月在上台后发表的首次国情咨文演讲中说：“我不会主持任何将菲律宾共和国哪怕是一平方英寸的领土抛弃给任何外国势力的进程。”

报导指出，随着美军寻求沿着从日本到东南亚的“第一岛链”分布部队，菲律宾的地缘政治重要性正在增加。罗慕尔德兹在采访中说，马尼拉正在与华盛顿谈判，以增加美军可以使用的菲律宾军事基地的数量。

罗慕尔德兹称：“我们的军队和美国的军队都在研究哪些是可能的地区”。他说，或将向美军开放的额外基地中可能会包括一个海军基地。当被问及实施计划的时间框架时，罗慕尔德兹回答说：“希望在未来三年内，我们可以拥有我们已经确定的所有这些领域。”

2014年4月，当时的菲律宾国防部长加斯明（Voltaire Gazmin）与美国驻菲大使古德伯格（Philip Goldberg）在马尼拉签署了为期十年的菲美《加强防务合作协议》，准许美军使用菲国军事基地、在菲兴建军事设施以及在菲存放、部署武器。根据该协议，美方可以在菲律宾的五个基地保持轮换的军事存在。

五角大楼的一名发言人在回应质询时表示，美国和菲律宾“在《共同防御条约》和其他多项协议，包括2014年《加强防务合作协议》的支持下，定期讨论深化我们持久的安全联盟。”

该发言人称：“展望未来，我们寻求加强我们联盟的态势，以应对新的和正在出现的挑战，我们打算继续在目前的《加强防务合作协议》地点实施基础设施项目，并探索进一步发展的其他地点。”