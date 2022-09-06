岸田首相表示将不出席日本日中邦交正常化50周年庆典

日中关系

日本首相岸田文雄9月4日表示，他没有计划参加本月29日由日本经济团体联合会和日中友好团体在东京举行的日中邦交正常化50周年纪念活动。他是在日本新潟进行视察，回答记者提问时说这番话的。

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岸田所指的纪念活动，是指在今年9月29日，也就是作为日中邦交正常化起点的《日中联合声明》签署50周年之际，日方将举行“日中邦交正常化50周年纪念仪式”。中午将举行大型宴会，下午举行“日中茶话会”，晚上在东京歌剧城音乐厅举行大型“庆典仪式”，将有日本各界1000多人参加。

日本经济团体联合会会长十仓雅和担任此项活动的执行委员会委员长，前首相福田康夫和前自民党干事长二阶俊博担任最高顾问，并希望与政府合作。组织委员会成员还包括前中国国务院副总理、博鳌亚洲论坛咨询委员会副主席曾培炎和前中国国务院国务委员、中日友好协会会长唐家璇，他们两人目前是否来日都是“待定”。

而由中国公共外交协会联合澎湃新闻共同主办，中国驻日本大使馆、日本驻华大使馆、中国驻大阪总领事馆提供支持的“50年50人”——中日邦交正常化50周年系列采访活动启动仪式在北京举行，中国外交部部长助理吴江浩在启动仪式上致辞。他表示，今年是中日邦交正常化50周年，半个世纪前，两国老一辈领导人以长远战略眼光、极大政治魄力，作出实现中日邦交正常化的政治决断，揭开了两国关系的崭新篇章。

这是中国方面首次举行具有很强官方色彩的纪念日中邦交正常化50周年的活动。

日本驻华大使垂秀夫出席启动仪式并致辞。垂大使指出，回顾过去的50年，日中两国及其所处的国际环境都发生了巨大变化。但唯一不变的是，两国作为永远的邻居，在文化、经济等领域始终相互深刻影响、共同促进发展的事实。值得一提的是，在这一过程中，诞生出了许许多多的“守望相助的人间情景剧”。垂大使还强调，应不断地把这些繁多且珍贵的“人间情景剧”讲述给年轻一代，无论何时何处都保持着沟通和交流之心。

除吴江浩外，中国公共外交协会会长吴海龙、中日友好协会常务副会长程永华、上海报业集团社长李芸等出席了启动式并致辞。