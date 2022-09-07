普京：经蒙古国向中国供应天然气的所有主要参数都已达成一致

输油管道

蒙古总理罗布桑那木斯来·奥云额尔登9月7日在电视台上表示：中俄之间正在讨论连接两国天然气管道事宜。俄罗斯总统普京9月7日在东方经济论坛全体会议上表示：“经蒙古国向中国供应天然气的所有基本参数已协商好包括价格。”

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普京在海参崴第七届东方经济论坛全会上称：“（供应俄罗斯天然气的）一条路线可以经蒙古国铺设。蒙古国是我们的友国，我们认为蒙古国保持政治稳定没有任何问题。据我所知，此交易的所有基本参数已协商好，甚至在一贯难与中国朋友商定的价格问题上，我们都达成了一致。

这个问题可向米勒先生（俄气总裁）求证。我们的中国朋友是不好拿下的谈判对象——当然，在谈任何交易时，出于本国利益考虑是非常正确的，但他们是稳定可靠的盟友，中国的市场也很庞大。”

这条全长2600公里的管道预计将在2030年左右投入使用，但业内人士认为，鉴于莫斯科需要为其能源供应寻找市场，这一计划可能会提前。

今年2月初，中俄签署了沿远东路线出口天然气的合同。每年供应总量480亿立方米。但考虑到“西伯利亚力量2号”及其途径蒙古国的“东方联盟”号天然气管道，对中国的天然气出口量每年可能再增加500亿立方米。