日本印度2+2部长级会议 强化战略与国防合作

日因国防合作

印度国防部长辛赫（图左）（Rajnath Singh）与日本防卫大臣滨田靖一（图右）2022年9月8日在东京举行双边会议

印度与日本周四（9月8日）举行第2届2加2部长级会议，聚焦加强国防合作事宜。今年是印度与日本建立外交关系70周年，印度与日本都是以美国为首的「四方安全对话」（Quad）的成员。

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抵达东京的印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、防长辛赫（Rajnath Singh）二人，8日与日本外务大臣林芳正、防卫大臣滨田靖一，举行第2届日本印度2加2部长级会议。

据中央社报道，辛赫在会后推文说：印度与日本将继续推动特别战略与全球伙伴关系。印度与日本的防卫合作，将在确保自由、开放及以法治为基础的印度太平洋区域的工作上，扮演关键角色。”

报道称，辛赫和滨田靖一承诺将继续推动包括代号达摩卫士（Dharma Guardian）、日本印度海事演习（IMEX）与马拉巴尔（Malabar）在内的双边及多边演习。辛赫指出，印度日本双边防卫演习的逐渐复杂化，正是两国防卫合作持续深化的展现。

辛赫也强调，两国有必要扩展在国防设备及技术合作等领域的伙伴关系，并邀请日本产业赴印度的国防产业走廊投资。

据了解，印度的国防产业走廊分为南、北两部分，北方位于北方省（Uttar Pradesh），南方则位于坦米尔那都省（Tamil Nadu），正在开发中，生产小至手榴弹、步枪，大至战斗机、飞弹等军事装备，希望跻身国防装备出口国之列。

同时，两国部长也期待尽早举办首次的印度日本战机演习，让双方未来演习更加深入与多元。

另据印度外交部公布的2加2会议联合声明指出，双方部长就攸关相互利益的区域性及全球性议题，进行坦率、具成果的讨论，特别是在印度太平洋区域和乌克兰的局势上。

该声明说，双方认同安全挑战形势愈发严峻，需要全球通力合作方能因应，并重申印度与日本承诺共同维持以法治为基础、尊重国家主权与领土完整性的全球秩序。并强调，各国应“依据国际法和平解决争端”，勿诉诸威吓或试图单方面改变现状。

印度与日本并没有点名任何国家，但北京近月来因美国多名政治人物访台而升级在台湾周边的军事活动，造成区域紧张。

根据联合声明，日方决心在未来5年内强化日本防卫能力并争取大幅提高国防预算以达成这项目标，现正检视所有必要国防选项，包括“反击能力”在内。印方也表示支持，并称将加强与日本的安全及国防合作。

2019年11月，印度与日本在新德里举行了首届2加2部长级会议。第3届的2加2会议又将移师印度举行。

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