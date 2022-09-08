日本日华议员恳谈会“双十节”组团访台

日本，台湾，台日关系

9月7日，日本超党派议员联盟日华议员恳谈会（会长古屋圭司）在国会内召开大会，决定在包括10月10日“双十节”在内的期间派议员代表团访问台湾。议员联盟事务局长木原稔在会后向记者宣布了这一消息。

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由于新型冠状病毒感染的蔓延，议员联盟时隔三年首次组织团队访问台湾，他们正在就与蔡英文总统会面进行调整。

包括议员代理在内的约160人出席了大会。台湾方面有台北驻日经济文化代表处代表谢长廷出席会议。

日华议员恳谈会大会还确认了在年底前就安全保障问题举行日、美、台议员之间“战略对话”。如果实现，这将是自2021年夏天第一次“战略对话”以来的又一次“战略对话”，当时前首相安倍晋三出席了对话。配合台湾的“双十节”，大会决定了10月8日到10日的访台日程。

古屋圭司会长和木原稔事务局长在8月22日至24日访问台湾，总统蔡英文8月23日会见了古屋圭司等，谈到日台关系，古屋圭司特别用台语表示，“台湾有代志、日本有代志”。他说，台湾有事、日本有事，也是日美同盟有事，这是前首相安倍晋三生前经常表达的想法。

古屋圭司在9月7日的大会上强调：台湾将遭中国侵略的可能性在现实中越来越大，危机不断升级，必须与具有共同价值观的国家紧密合作加以对应。

台北驻日经济文化代表处代表谢长廷表示：“愿加深我们的友谊和相互了解，进一步促进合作，这将与自由和国际社会的稳定、和平联系在一起。”

而台湾外交部8日宣布，本月将派台湾代表出席前首相安倍晋三的国葬，现在正在遴选代表。

外交部发言人说：“我们已经收到日方的通知”，并补充说，“我们仍在研究参加活动的候选人。”

7月，台湾副总统赖清德作为友人出席了安倍前首相的葬礼。

另据报道，安倍的家乡山口县已进行最终调整，将于10月15日为前首相安倍晋三举行县民葬， 参会人数约2000人，预计将有从台湾来日本的数十名人士参加。

安倍生前曾担任超党派议员联盟日华议员恳谈会的顾问，为没有外交关系的日本与台湾之间重要的外交管道。

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