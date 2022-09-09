金正恩立法：为先发制人可轰原子弹

朝鲜/核武器

据朝鲜国家媒体今天报道，朝鲜核武库议题有了新的威胁升级：平壤刚刚通过一项法律，授权军队可以进行预防性核打击，并宣布该国的核大国地位 "不可动摇逆转"。这一宣布是在朝韩关系紧张的背景下作出的。平壤今年进行了创纪录多的导弹试验，平壤指责韩国对朝鲜最近爆发的新冠病毒疫情负责。

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据本台报道，朝鲜通过法律允许先发制人的核打击。据朝中社说，该法律将允许朝鲜在外国势力威胁平壤时 "自动 "和 "立即 "发动先发制人的核打击，以消灭敌对势力。

今年7月，朝鲜领导人就说，朝鲜如果与美国和韩国发生军事对抗时，朝鲜准备动用核威慑力量。" 朝中社说，朝鲜领袖金正恩在9月8日对朝鲜议会的一次演讲中说："要我们放弃核武器是完全不可能的，根本不可能有无核化的谈判。

朝鲜在2022年进行了破纪录的一系列武器试验，包括自2017年以来首次发射洲际弹道导弹。美国和韩国官员多次警告说，朝鲜正准备进行称是第七次的核试验。自2019年以来，国际社会制裁，或提供经济援助旨在让平壤放弃核计划悬而未决，华盛顿和平壤之间的核武会谈也陷入僵局。

上个月，首尔向朝鲜提出了一个重大的援助计划，包括食品、能源，但也帮助基础设施升级，以换取朝鲜无核化。然而，朝鲜拒绝了这一提议，称这是 "无稽之谈"。

但韩国总统上个月说，韩国没有考虑研发原子弹。

8月下旬，面对朝鲜日益增长的核威胁，美国和韩国进行了2018年以来最大规模的联合军事演习。华盛顿是韩国密切的安全盟友，在韩国驻扎了大约28,500名美军，以保护韩国不受朝鲜威胁。

据法新社说，朝鲜继续指控韩国造成朝鲜爆发新冠病毒疫情。

评论担心，朝鲜以不同借口，加大对韩国的敌对与军事威胁，并且以各种借口加强发展核计划。

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