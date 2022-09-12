蒙古落成一条通向中国铁路 扩大煤炭出口

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蒙古国总统上周为一条铁路线举行了落成典礼，这可能会将其对中国的煤炭出口提高到每年5000万吨。

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法新社乌兰巴托报道，上周五，蒙古国总统乌克纳-呼日勒苏赫出席了铁路落成典礼仪式，标志着连接戈壁滩南部塔班陶勒盖煤田和中国边境的嘎顺苏海图的铁路线的启动。距边境270公里的塔班陶勒盖煤矿储藏达64亿吨，其中约四分之一是用于钢铁工业的优质焦炭，其余为动力煤。

据建造该铁路线的国有铁路有限责任公司，这条233公里长的铁路线每年可向中国出口3000万至5000万吨煤炭。 面对更加极端的天气状况、经济衰退和全球燃料危机，中国最近加紧了对煤炭的投资。

多年来，煤炭一直通过卡车运往中国，导致边境排长队和经常发生事故。据铁路局称，通过新的铁路线的预计将把煤炭运输成本降至每吨8美元，而用卡车运煤时每吨成本为32美元。

采矿业占蒙古国内生产总值的四分之一，该国正在寻找更有效和更便宜的方式来出口其矿物，并已制定了一项国家战略，以扩大其通往俄罗斯和中国的铁路网络。据法新社，2020年，蒙古出口了2860万吨煤炭，但去年的出口量下降到1590万吨。

在蒙古总理奥云额尔登·卢夫桑纳姆赖 (Oyun-Erdene Luvsannamsrai) 2 月访问北京期间，两国政府敲定了三个主要铁路项目的蒙中过境点，这些项目均从蒙古矿产丰富的南戈壁到中国。其中就包括连通塔班陶勒盖煤田和中国边境的嘎顺苏海图的铁路线。

美国《外交政策》杂志今年五月底曾分析报道，2022年底前蒙古国将建成具有战略性重要意义的铁路线，这将有助于加强俄罗斯和中国之间的物流联系。报道称，蒙古国将扩大本国至中国的货运物流，在年底前三条主要的铁路线将完工。这一举措对商品市场有着重要的意义，中国和俄罗斯将得以扩大资源贸易（尤其是煤炭和金属），加强安全并且更稳健地应对制裁。

蒙古国的铁路网全长1900公里，几乎完全是在20世纪在苏联的帮助下建成的。这条铁路网主要包括俄罗斯和中国之间的跨蒙古线，以及通往额尔登特市的一条支线。

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