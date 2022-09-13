亚美尼亚与阿塞拜疆边境再起武装冲突，美俄对局势深表不安

高加索地区冲突

资料图片：2020年11月25日，亚美尼亚军队把守在一个通往与阿塞拜疆边境附近村庄Kalbajar的路口。

高加索地区两个前苏联加盟共和国阿塞拜疆和亚美尼亚边境12日至13日夜间再次发生大规模武装冲突。此前由欧盟斡旋达成的和平进程能否继续成悬念。美国呼吁两国立即停火。俄罗斯与亚美尼亚两国国国防部长表示愿采取措施稳定边境形势。

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13日零点的钟声刚刚响过，亚美尼亚和阿塞拜疆边境地区再起大规模武装冲突，并造成伤亡。亚美尼亚目前承认军中已经有至少49人丧生。阿塞拜疆方面尚未通报伤亡情况。

两国相互指责对方为冲突再起负责。亚美尼亚国防部13日发表公报，指责阿塞拜疆武装力量当日凌晨“在大炮和无人机辅助下试图向亚美尼亚境内挺进”。双方在边境多个地点交火。

阿塞拜疆则指责亚美尼亚发动“大规模颠覆行动”，并称亚美尼亚炮弹袭击也在其军中造成伤亡。

根据法新社和路透社报道，在俄罗斯斡旋下，两国一度迅速达成一项停火。但当地媒体注意到，停火协议在国际标准时间清晨5点刚一生效，就已经失效。

这两个高加索地区国家自脱离前苏联宣布独立后，最近三十年间已经发生两次战争。争夺焦点是对纳戈尔诺-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地区的控制权。2020年的交战行为在欧洲联盟斡旋下暂告平息，但边境冲突再起显示相关和平进程十分脆弱。

美俄两国先后对当地局势深表不安。美国国务卿布林肯呼吁双方立即停火，不要以军事手段解决冲突。

正疲于应对乌克兰战争的俄罗斯国防部长13日与亚美尼亚国防部长通话，表示将采取措施，稳定边境形势。

长期支持阿塞拜疆的土耳其13日则通过外长之口，呼吁亚美尼亚停止挑衅。

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