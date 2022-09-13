日中两国外长在纪念邦交正常化50周年研讨会上发表视频讲话

日中邦交正常化50周年

9月12日，在东京和北京两地，举行了题为“不忘初心 开创未来”的纪念日中邦交正常化50周年研讨会，日中两国外长分别在研讨会上发表视频讲话。

广告 继续浏览后续

座谈会由日本经济团体联合会和中国驻日本大使馆共同主办，由中国社会科学院日本研究所、日中国交正常化50周年交流促进实行委员会、日本中国友好协会等日中友好七团体协办。

驻日本大使孔铉佑、日本前首相福田康夫发表主旨演讲。中国社科院秘书长赵奇及日本经团联会长十仓雅和、自民党前干事长二阶俊博、国际贸易促进协会会长河野洋平以及两国政府、经济界、学术界、媒体、智库、友好团体代表等200余人分别在东京、北京会场与会。

林芳正外相在视屏讲话中指出：“日中关系的进步是两国人民不懈努力的结果。以这样的智慧和经验为坚实的依托，构筑建设性的、安定的日中关系，是我们从前辈那里继承下来的使命，也是我们对子孙后代的责任。”

中国国务委员兼外长王毅在视频讲话中强调坚持“一个中国”原则称，必须恪守两国之间的承诺，对于台湾等涉及中日关系根本的重大原则问题，不能丝毫含糊。

王毅表示，50年前，两国老一辈领导人以卓越的战略眼光和政治胆识，打破冷战坚冰，排除重重干扰，作出实现中日邦交正常化的政治决断，揭开了两国关系史上崭新的一页。50年来，双方先后达成四个政治文件和一系列重要共识，奠定了两国关系的政治法律基础，各领域务实合作取得丰硕成果。孔子曰“五十而知天命”。睦邻友好相处、发展振兴亚洲，正是中日两国的命运所系、初心所在、责任所归。

王毅指出：要践信守诺，维护中日关系政治基础。“与国人交，止于信”。要确保两国关系行稳致远，必须恪守中日达成的四个政治文件和迄今做出的承诺。对于历史、台湾等涉及中日关系根本的重大原则问题，不能丝毫含糊，更不容动摇倒退。

中国驻日本大使孔铉佑在主旨演讲中指出：“希望（日本）不要利用台湾问题参与挑衅行动来遏制中国，希望不要对中日关系造成进一步损害。”

日本前首相福田康夫承认双方在信赖关系上存在鸿沟，强调需要对话与交流。日本经济团体联合会（经团联）会长十仓雅和指出“密切沟通很重要”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅