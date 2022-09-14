俄罗斯
上海合作组织峰会之际 吉尔吉斯和塔吉克边境交火
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上合组织举行峰会之际，俄罗斯后院的阿塞拜疆和亚美尼亚爆严重冲突，吉尔吉斯和塔吉克两国边防14日也因边界纠纷而交火，而这两国都是上合组织的成员国。
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乌克兰过去几天对东北部展开大规模反攻，收复俄罗斯占领的数千平方公里失土。与此同时，外高加索夙敌阿塞拜疆和亚美尼亚13日为存在主权争议的纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh）爆发2020年交战以来最严重冲突，造成双方约100名士兵阵亡。俄罗斯13日宣布已协调两方停火。但阿塞拜疆亚美尼亚当局现在都互控对方违反停战协议。
中央社转引路透社报道：就在一项区域安全高峰会即将在中亚召开前夕，两个前苏联加盟共和国吉尔吉斯和塔吉克14日发生边防冲突，至少造成两名吉尔吉斯边防哨兵受伤。吉尔吉斯边防指控塔吉克占据了未标定国界区段的阵地。
另据塔吉克媒体“亚洲+”（Asia-plus）引述匿名消息人士报导，事件造成塔吉克一名边防哨兵丧生，另5人受伤。俄罗斯新闻社（RIA）也报导，塔吉克一名边防哨兵阵亡。塔吉克当局指控吉尔吉斯部队对一处边防哨所发射迫击砲和机枪。俄罗斯官方信息显示：双方都表示，边防代表正进行协商，盼情势得以稳定下来。
吉尔吉斯和塔吉克都与俄罗斯结盟，俄罗斯在两国境内也都有军事基地。法新社14日报导，970公里长的两国边界中，有近半存在争议。划界进展缓慢，边境紧张时有所闻。2021年双方曾经发生造成50人丧命的前所未见冲突，几乎引爆两国全面开战的疑虑。
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