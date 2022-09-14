上海合作组织峰会之际 吉尔吉斯和塔吉克边境交火

俄罗斯

中国国家主席习近平和来华访问并出席上海合作组织青岛峰会的俄国总统普京握手 2018年6月10日

上合组织举行峰会之际，俄罗斯后院的阿塞拜疆和亚美尼亚爆严重冲突，吉尔吉斯和塔吉克两国边防14日也因边界纠纷而交火，而这两国都是上合组织的成员国。

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乌克兰过去几天对东北部展开大规模反攻，收复俄罗斯占领的数千平方公里失土。与此同时，外高加索夙敌阿塞拜疆和亚美尼亚13日为存在主权争议的纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh）爆发2020年交战以来最严重冲突，造成双方约100名士兵阵亡。俄罗斯13日宣布已协调两方停火。但阿塞拜疆亚美尼亚当局现在都互控对方违反停战协议。

中央社转引路透社报道：就在一项区域安全高峰会即将在中亚召开前夕，两个前苏联加盟共和国吉尔吉斯和塔吉克14日发生边防冲突，至少造成两名吉尔吉斯边防哨兵受伤。吉尔吉斯边防指控塔吉克占据了未标定国界区段的阵地。

另据塔吉克媒体“亚洲+”（Asia-plus）引述匿名消息人士报导，事件造成塔吉克一名边防哨兵丧生，另5人受伤。俄罗斯新闻社（RIA）也报导，塔吉克一名边防哨兵阵亡。塔吉克当局指控吉尔吉斯部队对一处边防哨所发射迫击砲和机枪。俄罗斯官方信息显示：双方都表示，边防代表正进行协商，盼情势得以稳定下来。

吉尔吉斯和塔吉克都与俄罗斯结盟，俄罗斯在两国境内也都有军事基地。法新社14日报导，970公里长的两国边界中，有近半存在争议。划界进展缓慢，边境紧张时有所闻。2021年双方曾经发生造成50人丧命的前所未见冲突，几乎引爆两国全面开战的疑虑。

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