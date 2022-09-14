法国外长会见印度外长、总理 法印澳月内将恢复三边外长对话

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法国外交部长科隆纳（Catherine Colonna）9月14日与印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）举行了会谈，并会见了总理莫迪（Narendra Modī）。苏杰生在会后的联合记者会上向媒体介绍，印法两国外长将在本月稍后的联合国大会期间与澳大利亚外交部长黄英贤举行三边会谈。此外，法国、印度和阿联酋的三边对话也将升级为部长级会议。

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科隆纳在法印两国建交75周年之际自9月13日至15日对印度进行为期三天的访问。法国外交部指，科隆纳当天与她的印度同行苏杰生进行了非常富有成效的会谈。双方就由俄罗斯入侵乌克兰所引发的危机的立场进行了协调，并强调了深化法国-印度战略伙伴关系的共同意愿，该关系正庆祝达成24周年。

据印度外交部发表的声明介绍，“两位部长重申了他们对深化印法战略伙伴关系的共同承诺，考虑到不断变化的地缘政治，特别是在两国都是印太地区的常驻大国。部长们欢迎将双边关系扩展到蓝色经济和海洋治理等新领域，并评估了印度和法国在2022年2月通过的双边路线图的进展。作为蓝色经济路线图的一部分，印度将成为即将在法国布雷斯特举行的‘海洋技术周’的‘主宾国’，这将使双方的蓝色经济利益相关者聚集一堂。两位部长还表示支持将在未来几周内举行的第一次蓝色经济对话，并期待加深印度和法国机构之间的技术合作。”

声明提及：“苏杰生博士和科隆纳女士还对恢复印度-欧盟贸易和投资协定的谈判以及地理标志协定表示欢迎。印度方面赞赏法国在担任欧盟轮值主席国期间为确保重启贸易谈判所做的努力。双方一致认为，尽早缔结协议将进一步加快双边贸易的稳步上升，在2021年4月至2022年1月期间，双边贸易额达到98.7亿美元。”

声明亦指：“苏杰生博士和科隆纳女士还讨论了一些区域、全球和多边问题，包括欧洲目前的冲突、即将召开的联合国大会、两国在联合国安理会正在进行的密切合作以及印度在即将担任二十国集团主席时的优先事项。两位部长对印度-法国-阿联酋三边框架协调人的首次会议表示欢迎，并敦促官员们为合作准备一个商定的路线图。”

声明补充说：“两位部长还表示有兴趣在印度-法国-澳大利亚三边机制下恢复合作。两位部长期待着本月晚些时候在纽约联合国大会期间举行的三边部长级会议。作为他们在印太地区合作的一部分，两国部长同意努力建立一个印度-太平洋三边发展合作基金，以支持以印度为基地的创新者和初创企业将他们的创新带到第三国，特别是在印太地区，同时也探索在世界太阳能联盟及其STAR-C项目框架下开展发展项目的机会，法国为此捐助了100万欧元。”

据印方介绍：“在她访问的第二站，科隆纳女士将于2022年9月15日在孟买访问马扎贡船坞有限公司，那里正在进行印度-法国合作的P75潜艇项目。她还将在孟买会见印度商业代表，并将参加由观察家研究基金会组织的印度-太平洋会议。”

苏杰生在会后的记者会上提及：“当外长们会面时，我们的重点自然会放在当今的重大国际问题上。鉴于多重压力和挑战造成的动荡，现在尤其如此。我们今天的谈话涵盖了许多这样的关切，其中包括乌克兰的冲突、印太地区的紧张局势、新冠病毒大流行病的后果、阿富汗的发展和《联合政治协议》（伊朗核协议）的前景。”

苏杰生说：“我们还探讨了如何通过加强印度和法国的合作来更好地服务于我们各自的利益和国际社会的利益。法国在印度-太平洋的两端都有长期的存在。听取科隆纳部长对这些地区的看法和评估确实具有很大的价值。我们同意为建立印度-太平洋三边发展合作而努力，这将促进发展项目，特别是在世界太阳能联盟的框架内。”

苏杰生表示：“法国是欧盟的一个重要成员，我们自然讨论了推进印度-欧盟在贸易、投资和地理标志方面的谈判。我们欢迎开始这方面的第一轮谈判。我感谢科隆纳部长，感谢法国在担任欧盟轮值主席国期间为加快这些进程所做的努力。她向我介绍了欧盟正在讨论的各种事项，包括乌克兰的情况。”

苏杰生说：“印度和法国之间不断扩大的舒适度的一个反映是对与其他伙伴建立三边形式的兴趣。我之前提到了我们在印度-太平洋地区的发展问题上的合作。我们也期待着本月晚些时候在纽约与我们的同事黄英贤部长举行的印度-法国-澳大利亚三边会议。鉴于我们从正式会议中得到的积极反馈，另一个三边会议，与阿联酋也将升级为部长级会议。”

苏杰生谈到：“印度和法国有一个长期的传统，一个在多边平台和全球问题上合作的强大传统。目前，我们一起在联合国安全理事会任职，我们在那里的协调是值得称赞的。我特别赞赏法国在恐怖主义的挑战上所采取的明确立场。我与科隆纳部长分享了印度对我们即将担任二十国集团主席国的看法和期望。”

苏杰生说：“当然，外交部长们有责任整合他们双边的各种合作流。就印度和法国而言，鉴于我们在如此多的领域相互合作，这确实是一项艰巨的任务。我们做了一个全面的审查，我想我可以代表我的法国同行宣布，我们对我们所讨论的一系列领域的进展感到满意——国防、核、太空等，但我们期望加快步伐。”

另据印度总理府介绍，科隆纳周三在与莫迪会晤时除了讨论双边和其他共同关心的问题外，“部长还向总理转达了马克龙总统的友谊和合作的信息。莫迪总理深情地回顾了他最近与马克龙总统在巴黎和德国埃尔莫城堡的会晤，并转达了他希望尽早在印度欢迎总统的愿望。”

莫迪通过推特表示：“很高兴今天会见了法国欧洲和外交部长科隆纳。我们讨论了双边、区域和全球问题上的合作。我转达了对我的朋友埃马纽埃尔·马克龙的热烈问候。”科隆纳回应说：“很荣幸拜会莫迪总理。我传达了马克龙总统关于深化我们战略伙伴关系的决心。”

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