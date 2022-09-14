美日防长举行会谈：重申台海和平与稳定的重要性

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日本防卫大臣滨田靖一9月14日在五角大楼与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）举行了会谈，这是两人首次面对面的磋商。据悉，两国防长在会议上确认了他们的共同目标，“即实现美日联盟的现代化，加强综合威慑力，并与志同道合的伙伴进一步合作，以确保一个自由和开放的印度-太平洋。”

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美国国防部发言人莱德（Pat Ryder）周三通过声明介绍称，“国防部长劳埃德·奥斯汀三世欢迎他的日本同行、防卫大臣滨田靖一在他被任命为防卫大臣后首次访问华盛顿特区时来到五角大楼。奥斯汀部长重申了美国对日本防务不可动摇的承诺，以及我们对在基于规则的国际秩序面临挑战时加强美日联盟的共同承诺。”

美方指出：“会议期间，两位领导人就广泛的区域安全和联盟问题交换了意见。他们确认了他们的共同目标，即实现美日联盟的现代化，加强综合威慑力，并与志同道合的伙伴进一步合作，以确保一个自由和开放的印度-太平洋。”

日本防卫省亦通过声明介绍称，两国防长的会谈持续了约95分钟。就区域问题，日方表示：“两位部长就围绕日美联盟的挑战性安全环境进行了广泛的讨论。部长们再次强烈谴责中国在8月初发射弹道导弹，包括落入在日本专属经济区内的导弹，认为这是一个关系到日本安全和日本人民安全的严重问题。”

日方称：“部长们重申了台湾海峡和平与稳定的重要性，并一致认为他们将呼吁和平解决两岸问题。部长们确认，他们不会容忍以武力单方面改变印太地区的现状，双方将为此进行密切和无缝合作。”

日方续指：“两位部长确认，俄罗斯对乌克兰的侵略是一种破坏国际秩序基础的暴行。他们确认，日本和美国将继续共同努力，继续支持乌克兰。关于朝鲜的核和导弹问题，部长们欢迎日美韩在8月的导弹预警演习‘太平洋龙’期间的演习。两位部长确认，他们将进一步推进更紧密的日美双边和日美韩三边合作，以便以协调一致的方式迅速应对朝鲜的挑衅行动。”

日方指出：“部长们一致认为，他们将加强与该地区和其他地区的伙伴国家的合作，以维护和加强一个自由和开放的印度-太平洋”。

就日美安保合作，日方称：“滨田大臣表示，他决心通过制定新的《国家安全保障战略》等从根本上加强日本的防卫能力，审查包括所谓‘反击能力’在内的所有选项。滨田大臣还表示，防卫省正在努力确保大幅增加所需的国防预算，以实现这一目标。奥斯汀部长表示他强烈支持这些努力。两位部长确认，日本和美国的战略有着相同的方向，他们将更紧密地调整各自的战略以加强联盟。”

日方称：“奥斯汀部长重申，美国向日本提供包括核能力在内的延伸威慑力的承诺仍然坚定不移。两位部长确认，日本和美国将深化讨论，包括在部长一级的讨论，以努力确保美国的核威慑，包括核能力保持可信和具有韧性。部长们同意加强情报、监视和侦察（ISR）能力的重要性，这是加强联盟威慑和应对能力的一部分。”

日方还提及：“部长们一致认为，日本和美国将进一步加快在设备和技术领域的合作，以确保联盟的技术优势。从这个角度出发，部长们同意继续对反高超音速技术进行联合分析，并在其进展的基础上，开始考虑对技术和部件进行联合研究。”

日方称：“部长们还同意进一步加快在有可能与F-X等载人飞机合作的无人驾驶飞行器方面的合作，以及加强供应链的努力等。两位部长一致认为，信息安全和网络安全对于深化日美防务合作至关重要。滨田大臣解释说，日本将努力从根本上加强网络安全。”

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