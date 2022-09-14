韩国外长：改善韩日关系对于价值外交必不可少

韩国/日本/亚洲

自首尔方面消息，韩国外交部长朴振9月14日表示，改善韩日关系对于与共享价值的国家开展合作必不可少，将在各层级同日方加紧进行解决历史遗留问题的磋商，同时正在积极征求包括对日索赔受害者在内的韩国各界的意见。

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据韩联社报导，朴振周三与韩国驻亚洲使领馆负责人举行视频会议，讨论实现全球枢纽国家愿景的对亚外交方向、釜山申办2030年世博会等事宜。韩国驻日本、尼泊尔、新西兰、越南、澳大利亚等国的44名大使和领事参会。

韩国外交部称，朴振强调印太地区的战略重要性，并要求驻亚使领馆积极发展与地区核心合作伙伴印度、澳大利亚、新西兰的关系，并在西亚和太平洋国家拓展外交空间。

朴振还表示，韩方依然将东盟视为韩国的核心外交伙伴，将通过互惠、务实、战略性合作落实“韩国-东盟共赢合作”构想。

此外，朴振当天还与国际原子能机构总干事格罗西（Rafael Grossi）通电话，强调有必要针对朝核释放强硬信号。朴振在通话中指出，在朝鲜近期制定核武装力量政策法令将“先用核武”明文立法的背景下，国际社会团结一致并持续释放强硬信号至关重要。

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