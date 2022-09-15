国际原子能机构称朝鲜仍在进行核试验

朝鲜/核武器

国际原子能机构定期理事会会议报告说，朝鲜仍在推进核试验。国际原子能机构总干事格罗西在该会议开幕声明中表示，正如今年6月报告的那样，朝鲜重启了丰溪里核试验场3号坑道，最近还观测到朝鲜在通往4号坑道的道路上进行了新作业。

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据韩民族日报署名郑寅桓14日报道称，国际原子能机构（IAEA）方面12日表示，朝鲜正在咸镜北道吉州郡丰溪里核试验场准备扩大核试验。平安北道宁边地区的核设施在启动核反应堆同时，还出现了扩建铀浓缩设施迹象。

国际原子能机构总干事格罗西表示，在夏季的几个月里，虽未观测到核试验场进行大范围作业，但试验场依然活跃，似乎已做好核试验准备。若朝鲜继续进行核试验，不仅违反联合国安理会制裁决议，还将成为严重的安全隐患。

格罗西还表示，过去一年里，不断有迹象显示，宁边地区核设施5兆瓦（MW）级核反应堆仍在运转，放射化学实验室也有疑似处理废弃物或维护管理设施的迹象，设施内（用于铀浓缩的）离心机仍在运转，建筑物外部工程已完成，可用面积扩大了约三分之一。

据格罗西指出，朝鲜宁边地区核设施轻水反应堆附近出现了好几栋新建筑物。正在拆除1994年停建的50兆瓦级核反应堆相关设施，或是为将拆下的材料再用于其他工程。此外，格罗西还补充到，平壤附近的降仙核园区和平山铀矿及精炼设施等地也出现了类似动向。

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