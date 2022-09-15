方济各结束哈萨克斯坦访问 未与习会

梵蒂冈/方济各

罗马天主教教皇方济各周四结束了对哈萨克斯坦的访问。天主教教皇方济各在第七届世界和传统宗教领袖大会上发表了讲话，该会议汇集了基督徒、犹太人、穆斯林、佛教徒、印度教徒和许多其他宗教领袖与会。此前因方济各与中国国家主席习近平14日同日均出现在哈萨克斯坦，有消息猜测是否会出现方济各与习近平双方会见。

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据路透社消息，教皇方济各今天结束对哈萨克斯坦访问，此前方济各在哈萨克斯坦努尔苏丹的圣母永久帮助大教堂会见了主教、神父、执事、献身者、神学院学生和教牧工作者。

在为期三天的访问的最后一天，方济各在哈萨克斯坦首都的大教堂主持了主教、神父和修女的会议。出席者中有当地主教阿塔纳修斯·施奈德（Athanasius Schneider），他是一位保守派主教，经常在一系列问题上尖锐地批评教皇。阿塔纳修斯·施奈德此次公开质疑教皇参加本次宗教信仰会议的价值，他并批评本次宗教会议为“宗教超市“，教皇与会削弱了天主教会的地位。

据该报道，教皇访问哈萨克斯坦的主要原因是要在第七届世界和传统宗教领袖大会上发表讲话，该会议汇集了基督徒、犹太人、穆斯林、佛教徒、印度教徒和许多其他（大多数是较小的）信仰。

61 岁的施奈德在赞扬该宗教会议“促进世界相互尊重”的能力的同时，但也表示他认为这冒着将天主教与其他宗教置于同一平面的“危险”。

施耐德说一口流利的英语，因为他经常出现在保守的天主教媒体上而闻名于世，他说梵蒂冈应该重新考虑它在这样的大会上的存在。他说，对话最好留在地方层面。他还说，不同意教皇的主教必须直言不讳，不应该流于“奉承和熏香”或“表现得像老板的雇员”。

教皇弗朗西斯在回到罗马之前在大会的闭幕演讲中说，当前的国际局势已经因 新冠病毒大流行而陷入动荡，并说“因战争的彻底愚蠢在加剧”。

路透社说，周三，弗朗西斯告诉宗教会议，上帝不会引导宗教走向战争，这是对支持入侵乌克兰并抵制大会的俄罗斯东正教宗主教基里尔的含蓄批评。俄罗斯东正教派出了一个由其二号大主教安东尼率领的代表团。

大会的最终宣言得到了大多数与会者的同意，提及反对“发动任何军事冲突”，但没有具体提及乌克兰战争。

据路透社，大约 70% 的哈萨克人是穆斯林，大约 26% 是东正教基督徒。在哈萨克斯坦1900 万人口中，只有大约 125,000 名天主教徒。

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