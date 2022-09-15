韩方抗议后，中国国博决定撤除青铜展争议韩国历史年表

韩国/中国/文化

在中国国博展出的“东方吉金——中韩日古代青铜器展”展览现场

韩国国立中央博物馆（韩国国博）和外交部周四向媒体介绍称，中国国家博物馆（中国国博）决定撤除韩中日三国在华合办的青铜器展“东方吉金——中韩日古代青铜器展”上展出的韩国古代历史年表。据悉，韩国国博当天曾发表新闻稿称，中国国博如不纠正从该展览的历史年表中“过滤高句丽、渤海的做法，将撤回韩方展品”。

广告 继续浏览后续

据韩联社报导，中国国博7月26日起举行“东方吉金——中韩日古代青铜器展”至今，纪念韩中建交30周年和中日邦交正常化30周年，韩国国博和日本东京国立博物馆与其联合办展。韩方提供的历史年表有两条以高句丽和渤海的建国年份注明两朝起始点，但展览实际展出的年表中“这两个朝代不翼而飞”，引发争议。

针对这一在近日引发韩方不满的事件，报导指，韩国国博周四上午曾向中方表明强硬立场，称中方若不采取纠正措施，韩方将要求立即叫停韩国单元的展览，并提前撤回展品。韩国国博表示，其间已两度向中方发送抗议函，并收到中方有关撤除历史年表的回信。

报导称，中方当天还以展览负责人名义发来邮件，表示就在当天撤除该年表。韩国国博介绍，中方表示希望韩中两国国家博物馆今后能继续保持友好合作，加强沟通，为增进韩中友谊开展合作。

报导提及，韩国外交部官员也表示，中方已通过外交途径向韩国表明将撤除争议历史年表之意。据悉，韩国政府为妥善解决此次事件，确保类似事件不再发生，决定增进两国国家博物馆之间的沟通。

报导指，鉴于此事不只限于两国学术争议，还将影响到两国关系以及韩国国民对中国的看法，韩国政府其间向中方表示遗憾，要求其立即采取纠正措施，防止类似事件再次发生。

此前，中国外交部发言人毛宁在周二的例行记者会上回应称：“高句丽问题是一个学术问题。学术问题可在学术领域进行专业性的讨论和沟通，没有必要进行政治性炒作。”

韩国外交部透露称，中方明确表示并未基于某种意图刻意促成该事件，并重申中方尊重“中韩两国于2004年就历史问题达成的共识”的立场毫无变化。韩国外交部表示，今后将继续关注此次事件动向以及历史争议问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅