亚美尼亚与阿塞拜疆战事难平？

阿塞拜疆/亚美尼亚

过去几天，南高加索地区发生了流血冲突。在阿塞拜疆和亚美尼亚的边境地区，阿塞拜疆部队在几个地点闯入亚美尼亚的领土后，战斗已造成至少176人死亡，其中大多数是士兵。这些事件是自2020年11月9日为期44天的 "第二次纳戈尔诺-卡拉巴赫战争 "结束以来最严重的事件，当时阿塞拜疆重新控制了这个分裂省份的部分地区和周围所有被占领的领土。尽管在2020年的战争中取得了胜利，但阿塞拜疆对纳戈尔诺-卡拉巴赫的未来地位感到不耐烦，因此引发了对亚美尼亚边境的最新冲突。

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据本台报道称，亚美尼亚与阿塞拜疆恢复战斗的背后，是纳戈尔诺-卡拉巴赫的地位问题使然。尽管在2020年的战争中取得了胜利，但巴库对纳戈尔诺-卡拉巴赫的未来地位感到不耐烦，因此引发了亚美尼亚-阿塞拜疆边境的最新冲突。

据亚美尼亚国家安全委员会说，周二爆发的战斗于周三晚上结束，"这要感谢国际社会的参与"。作为该地区的传统调解人，俄罗斯曾在周二上午宣布休战，但休战被违反了，星期三星期四连续两天，双方都指责对方进行了轰炸。

据本台在该地区记者雷吉斯-根特报道说，星期二和星期三的冲突引发惊讶，因为它们是在今年春天开启的外交程序之后发生的，当时外交对话让人看到了和平的可能。在围绕纳戈尔诺-卡拉巴赫分离主义省份的三十年冲突之后，人们希望实现持久和平。该省份尽管当地人口主要是亚美尼亚人，却被斯大林置于阿塞拜疆的管辖之下。在俄罗斯总统普京调解后签署的2020年11月9日停火宣言中，没有提到纳戈尔诺-卡拉巴赫的最终地位。普京当时解释说，这个非常困难的问题只能在未来决定。

亚美尼亚和阿塞拜疆昨天星期四在联合国安理会上相互指责对方应对暴力冲突负责，而联合国则指出，联合国无法核实双方的指控。亚美尼亚驻联合国大使说："这种侵略是阿塞拜疆对国际社会调解努力的打击。"他说，通过这些 "侵略行为"，阿塞拜疆选择了军事解决冲突的办法。

阿塞拜疆驻联合国大使拒绝了亚美尼亚的所有指控，反而指责亚美尼亚想 "破坏脆弱的冲突后正常化进程"。他还说，这些基于 "发明、歪曲和欺骗 "的指责表明，亚美尼亚远远没有履行其国际义务。

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