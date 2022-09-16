日本政府探讨在南西诸岛建避难设施 防备突发事态

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据共同社报导，日本政府多名相关人士9月15日透露，日方设想台湾海峡和南西诸岛出现突发事态，正在探讨在冲绳县先岛诸岛等地建造居民用避难设施。在离岛，供居民藏身的现有设施不足，日本政府认为需要加强应对，并将展开协调，拟把充实保护日本国民的应对措施写入年底前修改的《国家安全保障战略》之中。

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报导指，鉴于中国扩大军备，日本自卫队扩充了向靠近台湾的南西诸岛部署部队。其中，日本最西端的与那国岛距离台湾仅110公里左右，对突发事态下会被卷入战斗的担忧根深蒂固，这是背景因素。

日本内阁官房在2023年度预算申请中，列入了可承受武力攻击的避难设施规格的相关调查费。据相关人士透露，将考虑地方政府的意向，在今后数年内探讨能否建造以及建造时间。由于建造避难设施有可能导致居民的担忧加剧，日本政府将慎重推进协调工作。

相关人士就建造避难设施的候选地透露称，冲绳县石垣市等多个地点被提及。为了防备弹道导弹攻击等，正在探讨建造地上设置型和地下埋设型防空设施的方案。

报导提及，与陆地相连的本土相比，从离岛避难的耗时较多。基于日本《国民保护法》的估算结果显示，如果使用民航飞机运送石垣市和竹富町的居民与游客等共约6.5万人，则需要近10天。政府相关人士指出：“建造以防万一的设施不可或缺。”

当局秘密估算了在日本全国建造避难设施所需的总经费，结果发现巨额耗资无法避免，因此计划现阶段优先先岛诸岛。石垣市、竹富町和与那国町构成的八重山市町会会长中山义隆7月拜访冲绳县政府，要求县方力争在突发事态下对居民避难提供支援并建造避难设施。

此外，鉴于朝鲜近来屡次发射弹道导弹，日本政府将重启设想导弹来袭的居民疏散训练。这将成为2018年以来的首次。

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