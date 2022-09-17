日本百岁老人首破9万人 女性占比89％

日本/百岁老人

日本“敬老日”（今年是9月19日）到来前夕，日本厚生劳动省于9月16日发布数据称，全日本100岁以上的老年人达到9.0526万人，创历史新高。首次突破9万人，比去年增加4016人，已连续52年增加。女性为8.0161万人，占总体的88.6％。男性为1.0365万人。年龄最大的老人为115岁。新冠病毒影响了居民平均寿命统计。

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据日本经济新闻报道，日本百岁老人首次突破9万人，女性占比89％。日本厚生劳动省的相关负责人分析表示：“医疗和护理条件的完善等是百岁以上老人增加的主要原因”。同时介绍说：“增加人数的增幅趋于稳定”。

日本年龄最大的女性是大阪府柏原市的巽Fusa，出生于1907年4月25日，今年115岁。年龄最大的男性是广岛县神石高原町的中村茂，出生于1911年1月11日，今年111岁。

每10万人口的100岁以上老年人数为72.13人。

1963年开始调查时，日本的100岁以上老年人为153人，1981年突破了1千人，1998年超过1万人。预计增加趋势仍会持续。

根据该报道，日本厚生劳动省的数据显示，从2021年日本人的平均寿命来看，女性为87.57岁，男性为81.47岁，男性和女性均为10年来首次低于上年。被认为是受到了新冠病毒流行的影响。

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