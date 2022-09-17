韩国调查太阳能工程招标案 前总统前途未卜

韩国/太阳能工程招标案

韩国启动相关“太阳能工程招标”调查，剑指刚刚下台的前总统文在寅。韩国国务调整室13日公布，对12万亿韩元电力产业基础基金中的2.1万亿韩元进行抽样调查的结果显示，发现了2267件(2616亿韩元)违法、违规事件。太阳能相关金额为2108亿韩元，占全体金额的80.5%。

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据中央日报报道称，15日，韩国总统尹锡悦就文在寅政府推进的太阳能项目腐败事件表示，“令人唏嘘”。尹锡悦当天上午在龙山办公大楼上班路上的门口采访中表示，“国民的血汗税款本应该用于为困难群体提供福利和支援，结果却被用在这种利权垄断集团的腐败行为上”。

据悉，尹锡悦在事前听取调查结果报告时也下达指示，“要严惩随意使用国民税金的人”。尹锡悦在今年2月的大选游说中曾提到，“太阳能这样的工程招标，如果政权更替，就来看看都进了哪些人的肚子”，“用剥削来的税金，只让那些与自己勾结的企业填饱肚子”。

最近，尹锡悦一直回避正面回答政治上敏感的问题，但此次却做出了表决心发言，因此政治圈也十分关注。共同民主党院内代表朴洪根在国会接受记者采访时主张称，“如果存在违法的选定程序，那就是问题所在，应该予以纠正”，“但如果带着某种意图去处理问题，恐怕是逆时代潮流而动的想法”。

韩总统室官员对中央日报表示，“尹锡悦总统说‘我也是通过媒体才知道的’，从这一点就可以看出他与此次事件保持距离。希望大家能够理解为，此事将交由司法体系来处理，尹锡悦总统则将致力于经济和民生”。

韩国国务调整室(总理室)13日表示，前任文在寅政府为鼓励太阳能发电等产业而在5年内投入约12万亿韩元的“电力产业基础基金项目”总体存在较大问题。

经查发现项目过程中存在伪造税务发票或非法利用农田安装太阳能设施等违法事例，并在发放补贴的项目中发现分割式随意合同和结算书造假等会计问题。

这次调查以世宗市附近为中心，只从各地方自治团体抽取5%的项目进行。如果将调查对象扩大到全国，估计有问题的资金规模将超1万亿韩元。

据该报道称，国务调整室计划按照韩德洙总理要求全数调查的指示，将调查对象扩大到全国范围，开展进一步深入调查。

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