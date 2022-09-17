韩美商定将压倒性应对朝核威胁，全面强化延伸威慑力

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自华盛顿方面消息，美韩两国政府高官9月16日在五角大楼时隔近5年重启了“延伸威慑战略磋商”机制（EDSCG）会议，双方就朝鲜开发核武等导致区域内紧张局势升级表达严重关切，并商定加强核武、传统战略资产、导弹防御等遏制态势，压倒性地应对朝鲜任何核攻击。

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双方在会后发表的联合声明中介绍指：“根据拜登总统和尹锡悦总统5月份的决定，美国和大韩民国（韩国）的外交和国防机构于2022年9月16日在华盛顿特区举行了副防长/副外长级别的‘延伸威慑战略磋商’（EDSCG）会议。韩国外交部第一副部长赵贤东和韩国国防部副部长申范澈领导韩国代表团。负责军备控制和国际安全事务的副国务卿邦妮·詹金斯（Bonnie Jenkins）和负责国防政策的副国防部长科林·卡尔（Colin Kahl）率领美国代表团。”

声明提及：“这是高级别‘延伸威慑战略磋商’的第三次会议，其为全面讨论战略和政策问题提供了一个论坛，以加强韩美联盟在朝鲜半岛的威慑力和印太地区的稳定。9月16日的对话强调了合作伙伴双方的承诺，即利用所有可用的杠杆，包括外交、信息、军事和经济工具——来加强和强化美国对韩国的安全承诺，加强对朝鲜侵略的威慑，以及更广泛地对抗朝鲜的威胁。”

声明称：“美国和韩国对朝鲜在使用核武器方面发出的升级和破坏稳定的信息，包括其通过新的核政策法，表示严重关切。双方承诺继续努力运用两国国力的所有要素来加强联盟的威慑态势。美国重申其坚定不移的承诺，即利用其全部军事能力，包括核、常规、导弹防御和其他先进的非核能力，为韩国提供长期威慑。美国和韩国明确表示，任何朝鲜的核攻击都会得到压倒性的、决定性的回应。双方还确认他们将继续并加强联盟关于美国核和导弹防御政策的密切磋商。”

声明称：“美国承诺加强与韩国的协调，继续及时有效地在该地区部署和演练战略资产，以威慑和应对朝鲜，并加强地区安全。他们强调，7月份第五代F-35A战斗机的联合训练以及即将在该地区部署的‘罗纳德·里根’号航母打击群是美国这种承诺的明确体现。”

声明指出：“双方将继续探索通过改善信息共享、训练和演习，包括更好地利用沙盘推演来提高联盟的战略准备状态。双方还承诺改善协调，加强联盟的导弹反应能力和态势，并在太空和网络领域继续合作，包括通过扩大多领域演习。”

声明称：“美国重申其对韩国‘大胆构想’目标的强烈支持，双方承诺继续协调努力以实现朝鲜半岛的完全无核化。双方还同意，他们将加强合作，利用外交、经济和军事工具解决朝鲜逃避制裁和非法网络活动。两国强调，朝鲜无视联合国安理会的多项决议，继续追求和发展弹道导弹和大规模杀伤性武器，破坏了地区和全球安全与稳定以及全球不扩散制度。双方一致认为维护和全面执行联合国安理会所有相关决议的重要性。”

声明表示：“美国和韩国重申，朝鲜的核试验将受到整个政府强有力的、坚决的回应。两国正在密切协调细节，随时准备应对所有可能的情况。面对朝鲜不断变化的核和导弹威胁，以及该地区越来越多的威胁，双方承诺继续合作，以确保韩国和美国的战略和态势促进印太地区的和平与稳定，包括通过双边演习和训练，以及与整个地区伙伴的三边和多边合作。”

声明指：“双方评估认为，第三次‘延伸威慑战略磋商’会议，包括（韩方）代表团参观B-52战略轰炸机，对加强联盟威慑力作出了实质性贡献，并增进了对美国延伸威慑的共同理解和有效性。双方同意每年举行高级别‘延伸威慑战略磋商’会议。下一次‘延伸威慑战略磋商’接触将于2023年上半年在专家层面举行，以推进下一次高级别‘延伸威慑战略磋商’会议之前的努力。”

据韩联社报导，申范澈借此次会议之机访问位于华盛顿特区的安德鲁斯联合基地观摩B-52战略轰炸机，有观点评价，此举在韩美合力运作战略资产方面具有象征性意义。加上，韩美将继7月举行“F-35A”战机联合军演后，即将在区域内部署“罗纳德·里根”号航母打击群也体现出美方对落实延伸威胁相关承诺的意志。

此外，赵贤东15日与美国常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman）举行了会谈。据美国国务院发表的声明介绍，双方“肯定了钢铁般的美韩联盟以及我们对实现朝鲜半岛完全无核化的共同承诺。他们还讨论了维护台湾海峡和平与稳定的重要性，加强美国、韩国和日本之间的三边合作，以及国际社会继续努力追究俄罗斯联邦对普京无端和无理的乌克兰战争的责任。”

美方指，“舍曼强调了韩国作为合作伙伴在应对21世纪的重大挑战中所发挥的不可或缺的作用”。他们还讨论了增加两国在清洁能源技术投资，以应对气候危机和促进有韧性的供应链的迫切需要。

舍曼重申美国承诺在《降低通货膨胀法》实施过程中通过协商机制与韩国合作，并就韩国对该法某些条款的关切保持开放的参与渠道，“他们还强调了两国在全球卫生和食品安全方面的合作，并讨论了如何扩大与太平洋岛国的合作”。

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