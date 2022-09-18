台湾地震 昨已6.4 美测称今又7.2级

台湾/地震

台湾气象局表示，周日在人口稀少的台湾东南部发生了 6.8 级地震，初步报告的一些损失包括火车车厢脱轨和引发海啸警报。台湾气象局表示，震中位于台东县，周六晚在同一地区发生6.4级地震，没有造成人员伤亡。消息报告，从昨天当地时间晚间开始的地震，全台湾均有震感，多地的大楼有摇晃感。没有消息报告台湾海峡对岸的中国大陆沿海地区是否有震感。

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据路透社今天报道称，台湾东南部强烈地震，并发布海啸警报。

路透社说，美国地质调查局测量的台湾今天地震显示，震级为 7.2 级、深度为 10 公里。

台湾媒体称，一栋便利店内的低层建筑倒塌，救援工作已开始解救里面的人。至少有一辆火车车厢在东海岸的一个车站出轨。铁路部门表示，没有人员伤亡。

地震发生后，美国海啸预警中心在台湾发出警告。它说，在台湾沿海震中 300 公里（190 英里）范围内可能发生危险的海啸。

据该报道，地震发生后，日本气象局对冲绳县部分地区发布了 1 米海啸警报。

台湾气象局表示，台湾各地都能感受到地震。首都台北的建筑物短暂震动。

主要半导体工厂所在的南部城市台南和高雄的科技园表示，对运营没有影响。

路透社说，台湾位于两大板块交界处，地震多发。

2016年台湾南部地震造成100多人死亡，而1999年7.3级地震造成2000多人死亡。

据新头壳今天警告，台湾今天发生的新主震，规模6.8强震，是今年最大地震。气象局示警2天内会有规模5以上余震。

台湾昨（17日）晚间9点41分左右发生规模6.4地震，全台均感受到强烈摇晃，此后余震不断，今天（18日）下午2点44分发生规模6.8地震，震度达6强，气象局表示，今天的规模6.8地震应才是主震，且也是今年规模最大地震。

据中央社今天引述台湾中央气象局最新资讯，今天下午2时44分发生里氏规模6.8地震，最大震度台东6强、花莲6弱，花莲玉里一家7-11便利超商的楼房倒塌，警方表示目前伤亡未明，在救援中。

警方表示，楼房位置于花莲县玉里镇中山路二段，屋内有人目前救援中。

这起震央位于台东县政府北方42.7公里（位于台东县池上乡），地震深度7公里，最大震度台东6强、花莲县6弱。

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