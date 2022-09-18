日本天皇皇后为参加伊丽莎白女王国葬抵达伦敦

日本/伊丽莎白二世葬礼

日本天皇和皇后当地时间17日已抵达伦敦，参加英国伊丽莎白女王的国葬。

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天皇和皇后乘坐政府专机从羽田机场出发，经过15个多小时的飞行，于当地时间17日下午6时30分左右抵达伦敦郊区的斯坦斯特德机场。这是天皇和皇后即位以来首次出访外国。

身着黑色服装，戴着黑色口罩的天皇与皇后，在接受人们的欢迎后离开了机场。

随后，他们进入在伦敦市中心下榻的酒店，当在场的日本人向他们挥手并呼喊：“陛下，雅子”时，他们向民众挥手致意。

天皇将于当地时间19日上午11时起，在威斯敏斯特教堂参加伊丽莎白女王的国葬，并于同日离开伦敦。

这是天皇和皇后接任后的首次海外访问，对于一直处于疗养中的皇后来说，是自2015年7月陪伴当时的皇太子以皇太子妃身份访问汤加出席汤加国王加冕典礼以来，时隔七年首次出访。

据报道，岸田文雄首相原本打算参加英国女王国葬，而9月13日，有报道称“岸田首相决定不参加国葬”。在女王去世后，日本政府内部立即传出岸田首相可能访问英国，参加女王国葬，首相本人也考虑参加，但英国的邀请只是两人，所以决定由天皇和皇后参加。

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