美海军里根号航母下周访韩 月底参加美韩联合演习

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美国海军“里根”号航母打击群9月12日驶离其母港日本神奈川县横须贺基地，开始执行其年内的第二次巡航任务。据悉，“里根”号航母打击群将于下周停靠韩国釜山港，并于本月底在韩国东部海域与韩军实施联合军演。

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据韩联社周日报导，这将是美国核动力航母时隔五年再次在韩国战区与韩国海军联合实施军演。此前，美国曾于朝鲜在2017年9月进行第六次核试验后的同年11月，向韩国东部海域派遣三艘航母并与韩方举行联合演习。

韩美外交和国防副部长16日在华盛顿五角大楼重启“延伸威慑战略磋商”（EDSCG）会议，并商定为在域内有效部署美方战略武器反制朝鲜挑衅而继续合作。而“里根”号航母打击群在双方达成上述协议的不久后即将访韩参演，引发广泛关注。

据悉，“里根”号航母打击群由“里根”号航母及舰载机、提康德罗加级导弹巡洋舰“钱瑟勒斯维尔”号(CG 62) 、阿利·伯克级导弹驱逐舰“巴里”号（DDG-52）和“本福德”号(DDG 65)组成。美国第七舰队表示，该航母打击群将“继续与盟友和伙伴合作，促进对基于规则的国际秩序的遵守，并保持存在和灵活性”。

报导提及，美国国防部官网近日发布了韩美海军陆战队联演（KMEP）2022年第三季度训练于15日结束的消息以及相关影像资料。此次演习以韩美战术空管联演的形式进行，韩美海军陆战队以及韩军F-15K、FA-50、F-5战斗机参演。

据了解，韩美海军陆战队联演始于1976年，每年实施15～25次。考虑到韩朝关系等因素，韩美近三四年低调实施有关训练，但近来美军接连公开联演情况，引人关注。

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