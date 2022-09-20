岸田首相赴纽约参加联合国大会 将与各国首脑会谈

日本/政治

日本时间20日上午，日本首相岸田文雄离开羽田机场前往美国纽约出席联合国大会。这将是三年来日本首相首次亲身出席联合国大会。原计划19日出发，为了应对14号台风，改变了日程。岸田计划23日返回日本。

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首相临行前在首相官邸表示，俄罗斯对乌克兰的侵略正在动摇国际秩序，并说：“我想清楚地传达日本的想法，包括强化联合国的机能。”

他表示将通过与出席联大的各国领导人的会谈确认在各种国际问题上的合作。

岸田首相将于20日下午（日本时间21日上午）在联合国大会一般性辩中发表演说，因为俄罗斯对乌克兰的军事侵略的长期化，岸田首相在演讲中将强调法治的重要性以及加强联合国职能的必要性，包括安理会改革。俄罗斯二月对乌克兰入侵后暴露了联合国的功能失调，安理会常任理事国俄罗斯行使“否决权”，谴责俄罗斯的决议被否决，中国投弃权票。

访美期间，岸田将与英国首相特拉斯等各国领导人会谈。

日本还在协调与美国总统拜登举行会谈，日期尚未确定，因为拜登19 日出席英国伊丽莎白女王国葬，日程安排具有不确定性。 考虑到不排除未来中国会夺取钓鱼岛的的可能性，双方准备在首脑会谈中交换有关加强日美同盟威慑力的意见。

韩方已提出总统尹锡悦与岸田首相举行首脑会谈的请求，但韩国尚未就强迫征用劳工诉讼问题提出充分的解决方案，预计正式会谈不会在联合国大会上举行。

岸田还将在纽约证券交易所讲演。

他说：“我想坚定地传达日本经济未来的努力和方向，包括新资本主义。”

岸田还将出席旨在禁止所有核试验的《全面禁止核试验条约》（CTBT）生效的首脑级会议，这个会议将由日本牵头。

林芳正外相也将出席联合国大会，并正在考虑参加G7外长会议和日美澳印四国框架外长会议。在一系列的会议上，预计将针对乌克兰局势和如何应对正在加强霸权主义倾向的中国交换意见。

此外，还将举行正以成为联合国安理会常任理事国为目标的日本、德国、巴西和印度外长会议。

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