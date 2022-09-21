伊朗头巾下露发女死后抗议升级8人死亡

伊朗社会

伊朗的一位年轻女性因穿着不当被道德警察逮捕后死亡，引发民众的抗议浪潮，根据9月21日星期三的一份报告，至少有8人在镇压抗议活动中被杀。

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据法新社报道，因为戴的头巾没有完全遮住头发， 来自库尔德斯坦西北部地区的22岁女性马赫萨-阿米尼被道德警察逮捕后死亡，上周五她去世的消息传出后，一夜之间，民众的抗议活动就蔓延到了伊朗最高领袖哈梅内伊的家乡--圣城库姆，周三哈梅内伊在德黑兰的一次活动上发表讲话时，并没有提及国内的任何抗议活动。而抗议活动已经在伊朗西北部和南部的大约15个城市，以及首都德黑兰的街道上举行。据总部设在挪威的库尔德人宣传团体Hengaw周三表示，周二晚间有两名库尔德抗议者在伊朗被杀。伊朗当局周三表示，自抗议活动开始以来，已有6人死亡，其中有一名警务人员。

据伊朗官方伊通社的报道，愤怒的示威者封锁了交通，放火焚烧垃圾桶和警车，向安全部队投掷石块，并高呼反政府口号。伊通社说，警方为驱散人群使用了催泪瓦斯，并进行了逮捕。抗议者中有男有女，其中许多女性已经摘下了头巾。

德黑兰的示威者在一次集会上喊道："反对头巾，反对头巾，赞成自由和平等"。这些口号在包括纽约和伊斯坦布尔在内的海外声援示威中得到了响应。在南部城市设拉子拍摄的一段视频显示，安全部队向抗议者开火，抗议活动一直持续到星期三凌晨。

除了在伊朗国内掀起了愤怒浪潮外，年轻女子的死亡还引起了国际社会的强烈谴责，包括联合国、美国和法国。针对国际社会的谴责，伊朗外交部发言人周二晚间作出回应，谴责了他所谓的 "外国干涉立场"。

还有其他视频片段显示，抗议者从警察手中抢夺催泪弹，并阻止警察进行逮捕来进行反击。社交网络上的主要抗议趋势之一是妇女放火焚烧自己的头巾。

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