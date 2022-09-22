伊朗各地爆发抗议 已致至少17人死亡

伊朗/阿米尼死亡事件

2022年9月21日，伊朗德黑兰，人们在抗议Mahsa Amini被伊斯兰共和国 "道德警察 "逮捕后死亡事件

22岁来自库尔德斯坦（西北部）的女子马赫萨-阿米尼 ( Mahsa Amini)于9月13日在德黑兰因 "穿着不合适的衣服 "被负责执行伊斯兰共和国严格着装规定的道德警察逮捕，她于9月16日在医院去世后，抗议浪潮席卷伊朗全国各地。六天抗议活动中，至少有17人死亡，伊朗当局已经封锁了对社交网站Instagram和WhatsApp的访问。

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道德警察规定，伊朗妇女必须遮住头发，不允许穿短的或紧身的外套或有孔的牛仔裤。活动人士说，马赫萨-阿米尼的头部受到了致命的打击，但伊朗官员否认了这一点，并宣布进行调查。 她死后伊朗全国爆发了抗议活动，影响到大约15个城市，世界各地的伊朗族裔同样聚会支持。

法新社报道，根据伊朗国家电视台的一份新报告，"在过去几天的事件中，有17人死亡，包括示威者和警察，"该报告没有提供进一步的细节。伊朗媒体早些时候的一份报告称，有7名抗议者和4名警察被杀。

但死亡人数可能要高得多，设在奥斯陆的反对派非政府组织伊朗人权组织（IHR）报告说，至少有31名平民被安全部队杀害。

伊朗官员否认安全部队与抗议者的死亡有任何关系。伊斯兰共和国的意识形态军队--革命卫队周四谴责了一场 "全面的媒体战争"，说这是一个 "注定要失败的阴谋"。

但与其他国际非政府组织和联合国一样，大赦国际谴责了一场 "残酷的镇压"， 该组织报告说当局"非法使用子弹、钢珠、催泪瓦斯、水炮和警棍来驱散示威者"。

华盛顿周四宣布对伊朗道德警察和几名安全官员进行经济制裁，原因是他们对马赫萨-阿米尼和 "对抗议者实施暴力"。

美国财政部长珍妮特-耶伦在一份声明中说，这些制裁针对的是 "伊朗的道德警察和对这种压迫负有责任的伊朗高级安全官员"，并 "表明拜登-哈里斯政府对捍卫伊朗和世界各地的人权和妇女权利的明确承诺"。

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