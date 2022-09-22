日本也要向外国游客敞开大门了

日本/旅游

日本数字大臣河野太郎周四在推特上宣布，日本将取消两年多前为应对新冠大流行而实施的游客入境限制。

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在日本首相岸田文雄于当天晚些时候在纽约发表讲话之前，河野太郎写道，“终于，日本将重新开放其边界了。”他补充说，“签证豁免也回来了。”但他没有说明具体的生效日期或者是该措施将适用于哪些国家。

法新社表示，自今年年初以来，每天入境日本的人数限额在逐步提高，近期达到了5万人次。

另外，自年初以来，日元兑美元贬值了20%，日元的疲软应该会让日本对许多游客来说更具吸引力。

而且，外国货币的流入可能会有助于制止日本货币的贬值并促进经济复苏。

6月份，日本政府允许外国游客入境日本，但仅限于团体游。9月初，日本政府又允许了外国个人游客入境日本，但个人游客还是需要通过旅行社的。

法新社的报道还指出，日本应该需要时间才能够恢复到其2019年的游客水平和经济收益。

因为在日本，在大流行之前，来自国际游客的大部分经济利益都是来自中国游客，中国游客在日本大量购买电子产品和化妆品。然而，由于中国人在国内仍受制于严格的新冠措施，因此不会有很多中国人很快前往日本。

2019年，日本接待的外国游客达到了3190万，创下了纪录。

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