伊朗总统被迫同意调查阿米尼之死

伊朗

在伊朗的示威活动被镇压之后，很难获得一份精确的示威造成的死伤报告。伊朗国家媒体说有17人死亡，非政府组织说有30多人死亡。在22岁的年轻女子马赫萨-阿米尼（Mahsa Amini）在被拘押期间突然死亡一周后，抗议活动仍在继续，阿米尼因面纱磨损严重而被道德警察逮捕。伊朗总统易卜拉欣-莱西在纽约联合国大会期间被问及此一事件，他许诺对阿米尼之死进行调查。

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据本台报道，伊朗总统莱西在纽约对记者说："请放心，一定会展开调查。"伊朗总统提到了马赫萨-阿米尼的死亡，阿米尼已经成为伊朗伊斯兰共和国压迫妇女的象征。莱西承诺进行调查，同时指出，验尸官的报告没有提到对这名年轻妇女任何虐待。但伊朗抗议者对此说法有异议。伊朗各地的示威仍在继续。

易卜拉欣-莱西谴责 "西方的虚伪"。 "他说：“为什么不呼吁做同样的事情，因为在欧洲、在美国都有那些在执法者手中死去的人，他们应该进行调查。”

伊朗当局正在进行反击，并打算镇压已经上街一周的抗议者。这场镇压已经造成了多名受害者。有不少人被捕，包括记者。而在今天上午，军队警告说，它已经准备好对抗那些它被称之为敌人的人，以确保伊朗国家的安全。

本周五（9月23日）当局还号召组织了反示威活动，他们捍卫佩戴伊斯兰面纱。据本台RFI驻德黑兰记者Siavosh Ghazi说，星期五祈祷后有数万人被鼓动示威。示威者高呼 "美国去死，以色列去死"，但也喊出了 "内奸去死"掉口号。伊朗全国各地都发生了类似的示威活动，政府试图重新控制局势，以防止任何进一步的反对派示威活动。伊朗政府呼吁他们的支持者上街，谴责那些焚烧可兰经、清真寺或谴责摘下面纱与攻击穿罩袍妇女的人。

伊朗情报部在一份声明中警告说，参加这些未经授权的示威活动是一种犯罪。9月22日星期四，伊朗的精锐部队即革命卫队已经发表声明说，他们将对所有试图制造动乱的人采取强有力的行动。

但这并没有阻止9月22日星期四傍晚在德黑兰以及几个省级城市再次发生新的示威活动。伊朗政府似乎决心阻止新的反对派示威活动。此外，互联网和社交网络的访问已被限制数日，这也是抗议运动期间经常出现的情况。

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