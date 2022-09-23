李克强与日本经团联会长等举行视频会谈

中日邦交正常化50周年

9月22日下午，在日中邦交正常化50周年前夕，中国总理李克强与日本经济团体联合会会长十仓雅和等人举行了视频会谈。

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李克强表示，再过几天将迎来中日邦交正常化50周年。中日互为重要近邻，分别是世界第二、第三大经济体。保持两国关系健康稳定发展符合双方利益，有利于两国人民的福祉，也有利于地区乃至世界的和平、稳定与发展。

李克强表示，50年前，两国老一辈领导人以长远战略眼光和巨大政治勇气，作出实现邦交正常化的重大政治决断。50年风云变幻，中日关系总体取得长足发展。展望未来，双方要致力和平友好共处，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，客观理性看待对方发展，推动中日关系行稳致远。

他说，中方愿同日方推动两国全方位、宽领域、多层次合作提质升级。用好区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），挖掘地区经济增长潜力。中方将在做好防疫工作前提下有序增加中日之间直航航班，进一步便利双方人员往来。

李克强还强调，中国经济“面临较大下行压力，但总体正在恢复，重点是稳定就业和物价”。

根据中方所发表的会谈纪要，并没有直接提及台湾问题，似乎是为了在稳定日中经济上的关系。

经团联会长十仓雅和在致辞中表示：“今年是日中邦交正常化50周年的纪念之年。我们决心构筑符合新时代的日中关系。”李克强回应说，共同目标是稳定两国关系，这有利于世界和平。

据经团联称，日本经济界一把手和李克强举行会谈是2019年12月以来的首次。十仓在会谈后对媒体表示：“此次会谈得以共享问题，非常有意义。”

经团联将于29日在东京的酒店与经济同友会、日本商工会议所等举办邦交正常化50周年的纪念活动，中午将举行大型宴会，下午举行“日中茶话会”，晚上在东京歌剧城音乐厅举行大型“庆典仪式”，将有日本各界1000多人参加。

日本经济团体联合会会长十仓雅和担任此项活动的执行委员会委员长，前首相福田康夫和前自民党干事长二阶俊博担任最高顾问，并希望与政府合作。

目前正在协调首相岸田文雄作为来宾出席事宜，前首相福田康夫和中国驻日大使孔铉佑等将出席，但是岸田文雄9月4日表示，他没有计划参加本月29日由日本经济团体联合会和日中友好团体在东京举行的日中邦交正常化50周年纪念活动。

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