疫情将抛脑后 日本将对国际游客重新开放

取消疫情边境限制

日本首相岸田文雄22日表示，日本将取消一系列疫情边境限制措施，以促成旅游业恢复元气。

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在10月11日到来时，日本将准许个人旅游者进入日本，重新实行签证免签，取消每日入境人数上限。岸田文雄是在纽约的一次记者会上做出人们期待已久的宣布的。

在做出上述宣布之际，日本记录了28天期间全世界新增感染病例最高记录。约翰霍普金斯大学新型冠状病毒研究中心展示的数字是3,052,150例。

日本在今年6月开始准许游客在有导游的情况下进入日本，通过有政府登记的旅行社订购旅游的没有导游的游客从9月上旬开始可以入境。

日本也在9月对接种过疫苗的旅行者取消了抵达日本前规定的核酸检测，但是保持了每日抵达游客5万人的限额。

日本共同社报道到说，新的规定将对入境的旅游者不再限制，只要他们有过三次免疫接种，或提交在旅行前检测呈阴性的证明。

在日本首相采取措施提振日本经济之际，日元对美元的兑换率降低到二十多年来的最低水平。

除了通过旅游提振经济之外，日本政府还推出一项全国性的旅游折扣价项目，为选择到日本而不是到其他国家旅游的外国人提供优惠价。

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