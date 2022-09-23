美日韩三国外长举行会谈：承诺共同维护国际秩序

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、日本外务大臣林芳正和韩国外交部长朴振9月22日在纽约举行了三边会谈。美日韩外长会后通过联合声明强调了，“三边合作对于加强基于规则的经济秩序和促进印太地区和世界繁荣的重要性。”

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美日韩三国外长周四在联大会议场边举行的会谈是继7月二十国集团（G20）外长会议之后时隔两个月再次会晤。据日本外务省介绍，三国外长的此次会晤大约进行了50分钟。会后，布林肯、林方正和朴振发表联合声明指出：“在我们寻求解决21世纪的紧迫挑战时，重申他们对强有力的三边合作的承诺。美国对韩国和日本的钢铁一般的联盟承诺以及我们亲密、持久的友谊对我们公民、该地区和世界的安全和繁荣至关重要。”

声明提及：“国务卿和外长们强调了共同努力解决朝鲜的不稳定行为和推进我们实现朝鲜半岛完全无核化的共同目标的重要性。他们谴责朝鲜今年多次发射弹道导弹，每次都违反了联合国安理会的多项决议，并对该地区构成严重威胁。他们重申，朝鲜的核试验将受到国际社会的强烈和坚决的回应。他们还对朝鲜在使用核武器方面发出的升级和破坏稳定的信息表示严重关切，包括其通过一项新的核政策法律。”

声明指出：“布林肯国务卿重申了美国对韩国和日本防务的坚定承诺。国务卿和外长们敦促朝鲜遵守联合国安理会相关决议规定的义务，并呼吁国际社会全面执行这些决议。他们强调认真和持续对话的重要性，并敦促朝鲜重返谈判。为此，布林肯国务卿和林外相表示支持韩国的‘大胆计划’的目标。他们还重申了立即解决朝鲜绑架日本人问题的重要性。”

声明称：“国务卿和外交部长们还申明了支持我们太平洋岛国伙伴的需求和优先事项的共同承诺。这些国家正处于威胁其农业和粮食稳定、淡水供应和经济活力的气候变化的前线。在自由和开放的印度-太平洋的统一愿景指导下，国务卿和外长们承诺探讨如何协调和加强彼此的努力，以支持太平洋岛国获得减缓和适应气候变化的资金和预测。他们还重申支持太平洋岛国努力加强海上安全和打击非法、未报告和无管制的捕捞活动。”

声明称：“国务卿和外长们重申支持东盟的团结和中心地位，支持《东盟印太展望》。他们强调有必要加强与东盟的接触以及在东盟领导的架构内的接触，以维持一个和平和稳定的地区。国务卿和外长们重申支持东盟在‘五点共识’基础上解决缅甸危机的努力。国务卿和外长们强调了三边合作对于加强基于规则的经济秩序和促进印太地区和世界繁荣的重要性。他们特别指出，面对经济胁迫需要团结一致，并承诺共同努力阻止和应对这种行动。更广泛地说，他们承诺共同维护国际秩序，使各国能够在没有不当压力的情况下选择自己的道路。”

声明表示：“最后，国务卿和外长们谴责俄罗斯对乌克兰的无端侵略，并表示坚定不移地支持乌克兰的主权、独立和领土完整。他们强调，将反对在世界任何地方以武力或胁迫手段改变领土和地区现状的任何企图。他们重申，必须与国际社会站在一起，坚决应对这一明显违反国际法的行为，并向乌克兰政府及其人民提供援助。国务卿和外交部长们期待着为实现一个安全和繁荣的未来定期进行三边协调。为此，他们承诺继续定期举行三边部长级磋商，并要求他们的副手以及他们的朝鲜问题特别代表继续开展密切合作。”

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