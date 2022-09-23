美海军里根号航母近5年来首访韩国釜山，月底进行联合演练

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美国海军“里根”号航母打击群9月23日驶入韩国釜山海军作战基地。韩方表示，在朝鲜核试验准备就绪和为核武立法的情况下，“里根”号航母自2017年以来首次访问韩国，彰显美国对朝提供延伸威慑的承诺，也是对朝释放强烈警告信号。

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据韩联社报导，“里根”号航母打击群由“里根”号、美国海军提康德罗加级巡洋舰“钱瑟勒斯维尔”（CG-62）、阿利·伯克级宙斯盾驱逐舰“巴里”号（DDG-52）和“本福德”号(DDG 65)组成。“里根”号航母打击群此行将加强美韩两国海军之间的友好合作，并将在月底参与联合联演。这是“里根”号航母近五年来首次访问釜山，也是近四年来首次访问韩国。据悉，美国海军届时还将出动“安纳波利斯”号攻击型核潜艇（SSN-760）参与演习。

报导指，韩国海军作战司令部海洋作战本部长金京哲（音译）、美国海军第五航母打击群指挥官多纳利（Buzz Donnelly）、驻韩美军海军司令谢弗（Mark A. Schafer）、“里根”号航母舰长戈德哈默(Fred Goldhammer)等两国海军相关人士参加了当天的入港欢迎仪式。

多纳利少将周五在“里根”号航母飞行甲板上举行的记者会上表示：“里根号航母打击群的访问对美国和韩国的关系具有重要的战略意义，是美国对联盟承诺的明确和毫不含糊的展示。”他补充说：“我们很高兴能回到釜山。我们对韩国和印太地区的存在和承诺并非新事物，像这样的访问是我们在该地区常规行动的一部分，这些行动帮助维持了70多年的和平。”

据了解，多纳利少将强调，韩美同盟是现代史上最成功的同盟之一，将借此次访韩进一步巩固同盟关系。他还评价说，如同此访一般，能与韩国海军共同执行海上作战任务对于加强彼此维护海洋安全的力量至关重要。两国将通过联合演习对朝鲜发起核试验等战略挑衅释放强硬的警告信息。

报导提及，韩美两国领导人今年5月曾商定，将以适时、协调的方式在韩部署美国战略武器。两国防长7月曾商定通过在韩半岛部署美国战略武器强化韩美同盟威慑态势。因此，“里根”号航母打击群访韩可被视为这些协议的后续措施。韩美两国一致认为，今后将根据朝鲜的威胁和挑衅程度及时部署各种美国战略资产。

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