韩国总统疑口出“臭崽子”与“该死的脸”引责骂 辩称不是骂美国人而是指自家议员

韩国

当地时间21日，为出席联合国大会而访问美国纽约的韩国总统尹锡悦与美国总统拜登会面后，被媒体捕捉到似乎在辱骂美国国会和说粗话的场面。随着争议越来越大，韩国总统办公室回应称，辱骂的对象是韩国国会。当时韩国总统尹锡悦被捕捉到疑似称，“如果那群臭崽子在国会没让它通过，拜登那张该死的脸要往哪摆？”

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据韩民族日报今天报道，韩国总统室回应称：尹锡悦所说的“这XX们”指的是韩国国会非美国国会。

但这一解释引发韩国国会议员谴责。

该报道称，当天下午，尹锡悦出席了在纽约某大厦举行的“全球基金第七届财政公约会议”，在拍照环节与拜登进行了48秒的对话后，在离开活动现场时他对身边的人说：“若国会这些××们不批准的话，拜登丢脸怎么办？”，而这一发言被媒体博捉到。当时外交部长官朴振也在尹锡悦旁边。

拜登在该活动中提出，为帮助不发达国家防治疟疾、结核病等疾病，将与国会及伙伴合作，向全球基金追加捐赠60亿美元，使总金额达到140亿美元。尹锡悦带粗话的发言似乎是指，美国国会可能会阻碍拜登在该活动上发表的构想。

韩民族日报说，对此，韩总统办公室表示，总统私下说的话却被与外交成果联系起来，这相当不合适。但随着争议越来越大，当地时间22日，总统室公报首秘金恩惠出面解释称，尹总统是说“若国会不批准（韩国政府）也感到脸上无光”。尹锡悦总统在当天活动中承诺为消除不发达国家中的疾病提供1亿美元，但若掌握预算审议权的在国会上拥有多数席位的在野党拒绝，韩国政府的立场将站不住脚。尹锡悦向当时在身边的外交部长官朴振表达了这一担忧。

该报道称，但若按照金恩惠的解释，尹锡悦辱骂的对象则是共同民主党，因此，预计争议还将持续下去。

据中央社报道称，韩国总统府这样的说明反而更招致韩国国会不满，共同民主党院内代表朴洪根反问：“所以现在是说代表国民的169名民主党国会议员是臭崽子吗？”朴洪根也说，无论是贬损代表国民的国会议员，还是意图在这次外交灾难中以谎言自圆其说，尹锡悦都该向国民直接道歉。

不只在野党，执政党国民力量党内也对这番澄清意见分歧，有人认为在影像中没有听到“拜登”的发音，并批评媒体批露私下自言自语的内容；但也有人认为总统办公室不该再做这种无谓的辩解。

对于这次事件可能引发的外交灾难，据韩联社，白宫国家安全会议（NSC）发表声明，表示不会对麦克风意外录下的“热麦克风”（hot mic）发言置评，强调美韩关系稳固成长，拜登与尹锡悦也藉联合国大会进行有益且具建设性的会面。

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