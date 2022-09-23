ONG：伊朗抗议活动致50人死亡

伊朗女子死亡事件

据伊朗人权组织（IHR）23日报道，至少有 50 人在抗议活动中丧生。伊朗著名的学生领袖，人权活动家马吉德·塔瓦科利（Majid Tavakoli）周四和周五夜间被捕。他在揭露一名在押年轻女子的死亡事件中发挥了关键作用。 活动人士说，马萨·阿米尼头部中弹身亡，但伊朗官员否认了这一点，总统在压力下被迫宣布展开调查。

广告 继续浏览后续

美国制裁伊朗多个执法机构高官

9月22日，美国财政部宣布对伊朗安全组织的七名高级领导人，包括道德警察、伊朗情报和安全部(MOIS)、陆军地面部队、巴斯基抵抗军（Basij Resistance Forces）和其它执法机构的头领实施制裁——他们不能在美国持有房产和银行账户。

美国财政部在新闻稿中说，那些官员负责一些暴力组织，后者经常镇压和平抗议者、伊朗民间社会成员、持不同政见者、妇女权利活动家和伊朗巴哈伊社区（Iranian Baha’i community）成员。

伊朗年轻人和妇女走上全国各地的街头，他们把阿米尼之死，视为伊朗政权对异见人士严厉监管、道德警察对年轻女性暴力相向的象征，妇女们在街上摘下国家规定必须佩戴的头巾，并当场焚烧。

随后的几天，抗议活动已经发展成为对政府的公开挑战，民众高喊反独裁政府的口号，要求政府垮台。目前至少有9名抗议者和2名安全部队人员在暴力示威中丧生。

“独裁者去死！”一直是抗议活动中的普遍呼声。抗议者发出了终结伊斯兰共和国统治的呼声，高喊“毛拉走开”“我们不要伊斯兰共和国”“最高领袖去死”等口号，根据当地视频，很多民众把高悬的该国前最高领袖霍梅尼、现任最高领袖哈梅内伊的画像扯下。

伊朗当局对人们的通讯和网络进行封控，在发生抗议的社区，民众的互联网和手机服务都已中断，本周三，抗议者们广泛使用的Instagram和whatapp也被限制访问。

阿米尼之死也引发了全球反应，美国、欧盟和联合国对伊朗当局进行谴责。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅