伊朗：总统警告要严厉镇压示威

伊朗/阿米尼之死

据伊朗国家媒体报道，伊朗抗议活动的最新死亡人数为35人，而据设在奥斯陆的反对派非政府组织伊朗人权组织（IHR）称，死亡人数已为50人。在马赫萨-阿米尼(Mahsa Amini)死亡8天后，伊朗民众愤怒的情绪仍未消退，阿米尼是一名22岁的女性，因佩戴面纱不当而被道德警察逮捕，在被拘禁中被宣告死亡。伊朗总统易卜拉欣·赖西周六表示，伊朗必须果断地应对目前席卷全国的抗议活动。

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据本台今天报道称，伊朗抗议活动中已有数十人死亡，数百人被捕。

社交网络上发布的示威视频是从伊朗传出的，不过应该谨慎，因为这些视频很难核实。他们展示了夜间在街上示威，打着反对政权的口号。很多年轻人，揭掉了女性的面纱，但也有男性。交通受阻，轮胎和车辆被放火烧毁。

视频也有安全力量镇压示威的画面。经法新社核实的视频显示，在德黑兰南部的Shahre Rey，一名穿制服的男子显然用枪指着示威者并开枪。

伊朗政权决心镇压示威，当局指控暴乱者和西方策划的阴谋。据塔斯尼姆通讯社报道称，在伊朗北部，吉兰省警察局长宣布逮捕了 "739名暴徒，包括60名妇女"。

周五，当局还在德黑兰组织了反示威活动，数百名身穿长袍的妇女为捍卫面纱而游行。

总部设在美国的保护记者委员会（CPJ）说，自周一以来，有11名记者在伊朗被捕。

据路透社消息说，伊朗总统称伊朗必须果断应对抗议活动。赖西周六表示，伊朗必须果断地应对在一名被伊斯兰共和国道德警察拘留的妇女在拘留期间死亡后席卷全国的抗议活动。

据伊朗国家电视台报道，在为期一周的示威活动中，抗议活动蔓延到该国 31 个省的大部分地区。

周五，伊朗几个城市举行了由国家组织的集会，以反击反政府抗议活动，伊朗军队承诺打击骚乱背后的“敌人”。官方媒体周六援引总统赖西的话说，伊朗必须“果断地对付那些反对国家安全与安宁的人”。

伊朗国家媒体说，伊朗总统强调有必要区分抗议和扰乱公共秩序和安全，并称这些事件是一场骚乱。

这是自 2019 年燃料价格示威以来席卷全国的规模最大的抗议活动，当时路透社报道称，有 1,500 人在镇压抗议者时丧生。这是伊斯兰共和国历史上最血腥的对抗。

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