朝鲜向东部海域发射不明弹道导弹

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自首尔方面消息，韩国联合参谋本部9月25日表示，朝鲜当天向东部海域发射种类不详的弹道导弹。日本防卫省亦指，一枚可能的弹道导弹已从朝鲜发射。

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据韩联社周日报导，韩军正在就射程、射高、飞行速度等具体参数，以及其是否为潜射弹道导弹（SLBM）进行分析。

据了解，这是朝鲜自6月5日发射8枚短程弹道导弹（SRBM）后，时隔113天再次发射弹道导弹。朝鲜今年以来共发射16次弹道导弹，2次发射巡航导弹。这也是朝鲜自韩国尹锡悦总统上台以来，第5次发起武力示威。

报导提及，有意见认为，在美国“里根”号核动力航母（CVN-76）打击群23日驶入韩国釜山海军作战基地，并将与韩国海军进行联合军演的情况下，朝鲜此次武力示威或意在将导致韩半岛紧张局势升级的责任推卸给韩美，并加强对内团结。

值得注意的是，朝鲜此次所射导弹或为潜射弹道导弹（SLBM）。据悉，韩军此前已捕捉到朝鲜在咸镜南道新浦一带准备试射潜射弹道导弹的迹象，并向总统室报告了有关动向。

日本防卫省表示，一旦有了进一步的信息，将立即提供。此前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、日本外务大臣林芳正和韩国外交部长朴振22日在纽约举行了三边会谈。

美日韩外长会后通过联合声明强调，“共同努力解决朝鲜的不稳定行为和推进我们实现朝鲜半岛完全无核化的共同目标的重要性。他们谴责朝鲜今年多次发射弹道导弹，每次都违反了联合国安理会的多项决议，并对该地区构成严重威胁。”

三国外长重申：“朝鲜的核试验将受到国际社会的强烈和坚决的回应。他们还对朝鲜在使用核武器方面发出的升级和破坏稳定的信息表示严重关切，包括其通过一项新的核政策法律。”

声明指出：“布林肯国务卿重申了美国对韩国和日本防务的坚定承诺。国务卿和外长们敦促朝鲜遵守联合国安理会相关决议规定的义务，并呼吁国际社会全面执行这些决议。他们强调认真和持续对话的重要性，并敦促朝鲜重返谈判。”

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