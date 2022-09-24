美国据报正商讨加快向澳大利亚提供核动力潜艇进程

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据《华尔街日报》报导，西方官员9月23日透露称，美国拜登政府正在探索一项安排，通过在美国生产首批核动力潜艇来加快澳大利亚依照澳英美三边安全协议（AUKUS、又称奥库斯协议）获得核潜艇，以应对中国日益增长的军事力量。这个想法是在2030年代中期为澳大利亚提供一支初始核动力潜艇舰队，同时正在进行一项长期努力，使澳大利亚有能力在其国内生产核动力潜艇。

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报导指，美国、澳大利亚和英国的高级官员已经讨论了这一权宜之计，作为保持该协议的一种方式。这是为了使澳大利亚能够更快地部署核动力潜艇舰队而权衡的几个想法之一，但还没有得到正式批准。该倡议有其挑战。为了实施它，需要花费数十亿美元来扩大美国的潜艇生产能力，澳大利亚将为这一扩张作出贡献。预计将在明年3月就如何开展工作作出最终决定，届时美国、英国和澳大利亚已表示他们将完成一项关于如何推进核动力潜艇协议工作的联合研究。

澳英美三国领导人在周五发表的一份联合声明中重申了奥库斯协议这一安排。不过，该声明没有提供关于他们希望如何实施该协议或澳方希望获得的8至12艘核动力潜艇中的第一艘潜艇何时可能生产的细节。声明称：“在过去的12个月中，我们在澳大利亚获得常规武器、核动力潜艇方面取得了重大进展。我们坚定不移地致力于使澳大利亚尽早获得这一能力。”

声明称：“作为（三国）领导人，我们仍然致力于在这项工作中确保最高水平的核安全、安保和管理。澳大利亚不寻求也不会获取核武器。美国和英国完全致力于建立一个符合最高防扩散标准的与澳大利亚分享海军核推进技术的方法。”

声明还提及：“通过奥库斯协议，我们在先进能力倡议方面的三边合作也取得了重大进展：高超音速技术和反高超音速技术、电子战能力、网络、人工智能和人工智能技术、量子技术以及额外的海底能力。为了支持这些倡议的进一步进展，我们继续促进更大的信息和技术共享，促进我们的工业基地和供应链的深度整合，并加速我们的国防创新企业。随着我们在这些和其他关键防御和安全能力方面的工作进展，我们将寻求机会让盟友和亲密伙伴参与进来。”

报导指，为了履行奥库斯协议三方已经采取了一些措施。五名澳大利亚人员已经被美国的核推进项目所接受，几名人员已经被英国海军的核课程所接受。报导提及，澳大利亚官员没有公开讨论该计划。澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯（Richard Marles）日前曾表示，重要的是“尽快获得这种能力”。

报导指，先在美国为澳大利亚建造核动力潜艇的想法将是作为一个权宜之计。然后，潜艇的生产将随着时间的推移转移到澳大利亚，美国和英国将继续分享技术和部件。此外，澳大利亚政府的多个消息来源坚称尚未作出任何决定，所有的选择仍然摆在桌面上，包括一个小型的、权宜之计的常规潜艇舰队。

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