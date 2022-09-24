美国贺锦丽访韩前 平壤新潜艇欲下水 并要潜射弹道导弹

朝鲜

在美国副总统卡玛拉·哈里斯访问前几天，韩国军方发现朝鲜可能准备测试潜射弹道导弹(SLBM)的迹象。韩国总统办公室周六在一份声明中说，韩国总统尹锡烈注意到朝鲜挑衅的迹象和动向，包括潜射弹道导弹。稍早消息称，朝鲜咸镜南道新浦造船厂一带卫星图像显示，朝鲜正为一艘新潜艇的下水做准备工作。

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据路透社今天引述韩国军方消息称，朝鲜可能正准备测试潜射弹道导弹。韩联社援引一位未具名的韩国军方消息人士的话说，军方本周在朝鲜咸镜南道新浦发现了准备工作。这与美国智库本周的报告一致，该报告引用了商业卫星图像。

美国副总统哈里斯将于下周访问该地区并会见日本和韩国领导人。

美国政府一名高级官员周五在简报会上表示，哈里斯访问该地区期间朝鲜可能会进行核试验或其他挑衅，但朝鲜没有预测或宣布。

周五，一艘美国航母大约四年来首次抵达韩国，与其他军舰一起参加与韩国军队的联合演习。朝鲜谴责美国此前的军事部署和联合演习是战争的预演和华盛顿和首尔敌对政策的证据。

另据韩联社稍早消息，美国研究朝鲜问题的专题网站“北纬38度”（38 North）当地时间21日表示，朝鲜咸镜南道新浦造船厂一带卫星图像显示，朝鲜正为新潜艇的下水做准备工作。

本月18日拍摄的卫星图像显示，新浦造船厂建筑物周边汇聚了驳船等6艘船舶。据悉，此地有6艘船舶聚集在一起实属罕见。此外，图片还捕捉到了与建筑物相连的船舶下水码头、驳船拖运轨道和拖曳设施、用于减少冲击的浮式干船坞。

据“北纬38度”分析称，朝鲜从2016年初开始建造疑似弹道导弹潜艇（SSB）的新潜艇。

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