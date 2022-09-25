伊朗著名导演呼吁全球艺术家声援伊朗民众

伊朗/人权

曾经获得奥斯卡，柏林以及嘎纳等著名电影节奖项的伊朗著名导演阿斯哈·法哈蒂昨晚在网络发表视频声明，呼吁全球各地的艺术家，人权活动人士以及普通公民声援伊朗民众的抗议活动。

广告 继续浏览后续

阿斯哈·法哈蒂在视频中表示：“这些夜晚，我仔细观察了她们。她们中的大多数人都很年轻；17岁，20岁。我在他们的脸上和他们在街上游行的方式中看到了愤慨和希望。我深深地尊重他们为自由和选择自己命运的权利而进行的斗争，尽管他们受到了所有的暴行。我为我的国家的强大女性感到骄傲，我真诚地希望通过她们的努力，实现她们的目标......通过这段视频，我邀请所有艺术家、电影制片人、知识分子、全世界和所有国家的民权活动家，以及每一个相信人类尊严和自由的人，通过制作视频、写作或任何其他方式，声援伊朗强大而勇敢的妇女和男子......这是人类共同的责任，我毫不怀疑在这个国家妇女将是最重大变革的开创者。"

阿斯哈·法哈蒂的知名作品包括2011年的《分居風暴》和2016年的《新居風暴》，都获得了奥斯卡最佳外语片奖。《新居風暴》还获得了嘎纳电影节的最佳编剧奖，去年他的新作《我不是英雄》獲得了嘎纳电影节的「評審團大獎」，今年他是嘎纳电影节评委之一。

伊朗民众因22岁的阿米密在警察所离奇死亡而爆发的示威抗议活动已经延续了将近十天，如今已经蔓延全国并且有增无减。根据伊朗官媒的统计，抗议活动已经至少造成35人死亡。当局一周以来不断封锁网络，美国政府昨天表示将解除部分电信行业的制裁以保障伊朗民众使用网络通信。与此同时，伊朗境内的改革派呼吁政府取消头巾令，允许妇女自由穿戴。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅