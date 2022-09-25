新加坡外长：未来两年是国际局势发展的关键期

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新加坡外交部长维文9月23日在纽约出席活动时就国际局势表示，“未来两年在全球舞台上是绝对关键的。如果我们能够度过未来两年，不失去理智，不失去希望，并继续投资于我们自己的人民，我们事实上有许多伟大的几十年的美好前景。”

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到美国纽约出席第77届联合国大会的维文周五参加了亚洲协会（Asia Society）的对话活动，并发表演讲。他在讲话中提及，“让我先把目光投向东南亚，让你们对东南亚的增长潜力和美国与东南亚的关系有一些了解。首先，人口。在东南亚，人口约为6.61亿。这比欧盟的人口要多一些。国内生产总值（GDP）的总和只有三万亿美元。我说只是因为我们预计这个数字在未来20年将翻倍，甚至翻两番。如果发生这种情况，这将使东盟成为世界上第四大经济体。因此，如果你们相信我们正在进入一个多极世界，那就意味着东南亚将是多极世界中的那十个极点之一。”

维文谈到：“当今，东盟是世界第五大经济体，是美国第四大货物出口市场——这是继加拿大、墨西哥和中国之后。美国与东南亚的贸易支持了50多万个美国就业机会。我需要插入这句话。每次我见到特朗普总统，甚至现在的拜登总统，我都会提醒他们，在东南亚有美国的就业机会。事实上，美国在东南亚的投资比其在中国、印度和日本的投资总和还要多。”

维文说：“第二点，也是经常被低估的一点是，美国强大而持久的存在在创造条件，使世界上我们这个地区能够实现和平与繁荣方面所发挥的作用。我们的观点是，几十年来，美国一直是一个良性和建设性的存在。二战后，正是美国对新的世界秩序的憧憬，用美国人的鲜血和财富来支撑，创造了一个基于自由经济原则、自由和开放贸易以及全球供应链的体系，使亚洲许多国家，特别是像新加坡这样的小城市国家，能够实现工业化，在新兴的全球化浪潮中冲浪，进入关键市场，获得新的和新兴的技术，并成为全球供应链网络的一部分。”

维文说：“如果你们回想一下，特别是在过去的五、六十年里，这是世界上我所在地区增长的一个关键引擎。新加坡和其他所谓的‘亚洲四小龙’是美利坚治世的主要受益者。因此，我们所经历的是一个稳定的商业和政治环境，一个勤奋和有纪律的人民可以充分利用的环境。我们有数以千计的跨国公司在东南亚和新加坡建立了基地，以便进入这种全球化。如果你回想一下四、五十年前，这可能是在全球化这个词被普及之前。”

维文说：“这方面的另一个次要因素是，冷战的发生。在冷战最冷的那个阶段，或者你可以说最热的那个阶段，取决于你想如何定义它；但在那段时间，特别是在20世纪60年代和70年代，美国在亚洲的安全存在，包括在（韩国）和越南，为我们赢得了时间和空间来证明自由市场经济和全球化是可行的，而我们是受益者。”

维文谈到：”说完了历史背景，那么未来呢？几年前，有人愿意谈论‘亚洲世纪’或‘太平洋世纪’，他们指的是被设想为一个巨大的机会时期。很明显，事情并不总是按计划进行。”

维文说：“自从我上次在亚洲协会讲话以来，坦率地说，世界已经进入了一个更具挑战性、不确定和危险的阶段。我们当今看到的是一个受到全面正面攻击的全球秩序。俄罗斯对乌克兰的入侵是对《联合国宪章》的全面攻击，是对几十年来使和平、秩序、安全和繁荣普遍存在的方案的全面攻击。”

维文说：“由于新冠疫情，以及欧洲战争的结果，我们已经看到持续的供应链中断。供应链，对于那些从事商业活动的人来说，（会知道）我们曾经为及时交付货物和保持仓库尽可能的小和空而感到自豪。新冠疫情突然提醒大家，你需要在‘万一’的情况下组织事情，而‘及时’并不能为你买到复原力。”

维文说：“我们还看到了一个长期的、创纪录的通货膨胀时期。我们认为这在近期内不会得到解决。除此之外，你也有一个食品和能源危机。这是我们所面临的一场完美的长期风暴。毋庸置疑，它在全世界的国内政治中引起了极大的忧虑。美国或中国之间复杂而困难的关系为这场完美的长风暴增加了另一层复杂性、风险和危险。”

针对美中关系，维文认为，美中对立是因为“缺乏战略互信”。他说：“就像在人际关系中，当信任缺失时，有一种危险，就会老是往对方最坏的一面想。那么危险的是，你最终会陷入一个潜在的螺旋式升级。一方的行动和语言，另一方的反应和反击。这提高了误判或失误的可能性。我认为这个问题的最终焦点是台湾海峡，这对北京来说是最红的红线。”

维文说：“美中竞争不可避免地影响到我们所有人，尤其是我们亚洲的国家。如果你看一下东南亚，你就会明白，有些国家自然会更接近于某一方。如果你用中国和美国画一个光谱，然后把亚洲和东南亚的所有国家排成一排，究竟他们的立场会是一个光谱。”

维文说：“但没有国家想被困在两个光谱的极端末端。没有国家希望被迫作出令人反感的选择。没有国家想成为一个附庸国或傀儡，或掩护性候选人——无论你用什么比喻。如果我们的国家被迫进入两个阵营，中间有一条线，对我们亚洲人来说不可能有好结果。”

维文说：“在我们看来，一个更稳定、更不紧张、更具建设性的配置是中国和美国都有重叠的朋友圈。我想强调这个比喻——重叠的朋友圈，而不是一个强硬的路线或一个新的墙，一个冷战或甚至更大的危险在前面。我们希望这将是一个更稳定、更持久、更和平，并为我们所有亚洲人提供更多繁荣的配置。”

演讲最后，维文说：“我想以乐观的口吻结束。如果我们能够避免战争，如果我们能够继续在同一个共同的技术栈上合作，我们有可能处于一个新的黄金时期的时代，一个美国、中国、欧洲、亚洲、东南亚、非洲和拉丁美洲，都能参与到一个新的繁荣时期的黄金时代。”

维文表示：“我试图以乐观的态度来结尾。我认为未来两年在全球舞台上是绝对关键的。如果我们能够度过未来两年，不失去理智，不失去希望，并继续投资于我们自己的人民，我们事实上有许多伟大的几十年的美好前景。”

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