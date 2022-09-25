日本未来5年防卫费总额或将超过40万亿日元

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自东京方面消息，日本政府多名相关人士9月24日透露，围绕给出今后防卫装备品等经费额的《中期防卫力整备计划》（以下简称中期防），政府正在探讨的2023年度起的5年总额可能会超过40万亿日元（约合人民币2万亿元）。据悉，这一数额相当于现行2019至2023年度中期防，金额为27.47万亿日元的近1.5倍。

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据共同社报导，考虑到中国扩大军备和朝鲜开发核及弹道导弹项目，日本政府将对首相岸田文雄提出的“彻底强化防卫力”进行具体化。面向今年年底正式敲定，其财源成为焦点。

围绕防卫费问题，执政的自民党主张从现在占日本国内生产总值（GDP）约1%上调至2%以上。如果5年总额超过40万亿日元，就有可能在最终年度达到10万亿日元，基本相当于自民党所要求的2%。这似乎也将引发对日本防卫费大幅增额或导致东亚军备竞赛加剧的担忧。

报导指，多名政权干部在接受采访时表示，日本未来5年防卫费总额“不会到50万亿日元，但将超过40万亿日元”。面向12月通过内阁会议决定，日本财务省和防卫省等部门接下来将就防卫费问题展开详细磋商。

作为相当于下一个五年，中期防首年度的2023年度的预算申请，日本防卫省列出的金额为5.5947万亿日元。值得一提的是，预算申请还含有大量不出示金额的“事项要求”，总额或将达到6.5万亿日元左右。2024年度起，日本防卫费将逐年递增约1万亿日元，最终年度2027年度达到逾10万亿日元规模。

据了解，增额部分将用于配备可转用作“反击能力”（又称“对敌基地攻击能力”）的长射程导弹、扩充各类无人机，还有投向旨在强化防空能力的“宙斯盾系统搭载舰”建造等。此外，也将强化旨在提升持续战斗能力的导弹和弹药储备以及生产体制。

与此同时，日本财务省考虑维持财政纪律，计划发行“过渡性国债”作为现阶段的财源，未来通过企业所得税等增税来还债。报导提及，日本国内反对增税的论调也是根深蒂固，5年总额最终可能不会超过40万亿日元，或者与其他安全保障相关经费合算。

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