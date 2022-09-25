菲总统寻求恢复与中国就南海联合油气勘探的谈判 美菲加强军事联系

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菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）9月23日在接受彭博社采访时表示，菲律宾有意就在南中国海进行联合油气勘探与开采恢复与中国的谈判，以便扩大能源供应来源并使其多样化。此外，英国《金融时报》24日报导指，菲律宾和美国正在增加军事合作，包括计划将明年参与美菲“肩并肩”年度联合军演的部队人数增加一倍。

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小马科斯周五向彭博电视表示，菲律宾与中国在南中国海领土主权主张上存在争议，“中方的某些主权主张侵入了菲律宾领土，因此两国就油气联合开发达成的任何协议都不能违反菲律宾的法律”。

彭博电视引述小马科斯的话说，虽然菲中双方无法就哪一国法律适用达成一致，“我们持续在探索，也许有其他的办法可以让我们去做这件事。”他提及，“本地区有一些先例，虽然大家对专属经济区和基线有一些相似的不同看法，但他们还是可以寻找出办法来与中国人、与美国人进行联合勘探。”

据了解，2018年，马尼拉和北京签署了一份谅解备忘录，为未来在南海联合油气勘探的谈判奠定了框架。然而，今年6月，菲律宾时任外交部长洛钦（Teodoro Locsin）表示，菲律宾和中国在南中国海的能源共同开发合作谈判已被终止，理由是宪法限制和主权问题。洛钦当时说，菲中谈判已经走到“菲律宾宪法的尽头”。

报导提及，小马科斯当选并就任菲律宾总统后誓言加强与中国的关系，强调菲中关系对双方“都有利”。他还把北京称为马尼拉疫情过后经济复苏的“最强伙伴”，而他的外长也表示对恢复与中国就联合油气勘探进行谈判持开放态度。不过，小马科斯政府对中国据称在南中国海的“入侵”活动仍然会提出抗议。他本人也一再强调不会在领土问题上作出任何让步。

小马科斯周四在纽约出席联合国大会期间与美国总统拜登（Joe Biden)举行了两人间的首次会晤，双方都强调南中国海自由航行的重要性。拜登重申了美国协防菲律宾的“钢铁般”承诺，而小马科斯日前也强调，菲律宾的未来不可能没有美国。

小马科斯在接受彭博电视采访时还谈到近来紧张局势急剧升高的两岸关系。他指出，由于菲律宾与两岸都很近，因此如果两岸发生战争，菲律宾也难以“免遭波及”。

小马科斯说：“国防是最优先的要务，但是我们又不能独立行动，菲律宾的军事能力是不足以独自参战的，所以我们对我们盟友与伙伴的合作关系作出很多努力”。他还指出，东盟可以发挥很大的作用，而且“应该是该地区防卫与安全最主要的核心”。

另据英国《金融时报》报导，菲律宾军方联合训练中心主任洛希科（Michael Logico）上校介绍称，美国和菲律宾明年将派出16000名部队来参加“肩并肩”年度联合军演。

今年3月28日，美菲“肩并肩-2022”联合军演开始。菲军方表示，本次军演规模为2015年以来最大，大约3800名菲方人员和5100名美方人员参加这次军演。

就明年的军演计划，洛希科在接受《金融时报》采访时说：“我们将为共同行动做一次全面的战斗测试，包括在吕宋岛北部”，靠近该国与台湾的海上边界。报导指，在下周由美国印太司令部在夏威夷主办的年度双边防务会谈上，美菲军事领导人将讨论未来一年的500多项双边活动，比今年的约300项有所增加。

据两位熟悉此事的消息人士透露，美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)和菲律宾国防部长小福斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）还将在下周四会晤，这会是小马科斯政府上台以来，这两个盟国防长间的首次会谈。

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