阿米尼之死引怒潮震撼伊朗 改革派呼吁女装解禁 欧洲各地示威

伊朗/阿米尼之死

伊朗各地连续8晚举行抗议活动，伊朗主要的改革派政党呼吁结束自1983 年以来对女性实施的强制性伊斯兰装束规定。由前改革派总统哈塔米前幕僚领导的伊斯兰伊朗人民党联盟呼吁当局，准备好法律要件来废除强制戴头巾的法律。

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据法新社报道，伊朗22岁库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好头巾而被严格执法的宗教警察逮捕并于9月16日在羁押期间死亡之后，伊斯兰伊朗人民党联盟（The Union of Islamic Iran People's Party）呼吁解散负责执行装束规定的宗教警察。

由前改革派总统哈塔米（Mohammad Khatami）前幕僚领导的伊斯兰伊朗人民党联盟呼吁当局，准备好法律要件来废除强制戴头巾的法律。伊斯兰伊朗人民党联盟虽是合法政党，却被排除在权力走廊之外。这个政党表示，伊朗应宣布正式结束宗教警察的执法行动，并给予人民进行和平示威的自由。

伊斯兰伊朗人民党联盟表示，应该成立超然的委员会来调查阿米尼之死，并敦促立即释放近期被扣押的人士。

根据1983年、即伊朗伊斯兰革命后4年的法律，所有女性，无论信仰或国籍，在公共场合都必须用头巾遮住头发，穿着宽松的长袍和裤子。

数百名旅居外国的伊朗人周末齐聚法国巴黎等欧洲城市，谴责伊朗当局镇压示威之举。

伊朗22岁女子阿米尼遭宗教警察羁押后死亡引发民众抗议，政府出动安全部队镇压造成数十人死亡。

抗议者聚集巴黎市中心夏特雷广场（Place du Chatelet），高呼反对伊朗最高领导人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的口号，并敦促法国总统马克龙（Emmanuel Macron）停止与伊朗谈判恢复2015年伊朗核协议。

法新社记者表示，示威者用法语和波斯语高喊「哈米尼滚出伊朗！」「马克龙别再沉默！」等口号。

抗议者用波斯语演唱意大利抗议歌曲「再见了，姑娘」（Bella Ciao），这首歌很受这场运动的支持者欢迎。他们还反覆高喊伊朗境内示威者爱用的波斯语口号，例如「女人，生活，自由！」（zan，zendegi，azadi）以及它的库德语版jin, jiyan, azadi!因为遇害的阿米尼（Mahsa Amini）是库德人。

在其他抗议活动中，希腊雅典的伊朗妇女剪掉头发以示声援阿米尼，她们并挥舞写着「说她的名字！」的标语。

瑞典首都斯德哥尔摩市中心的示威者也剪了头发，国会大楼外另一群人则高举罹难者照片。 伊朗表示，已有35人在阿米尼死后爆发的抗议活动中丧生，但抗议人士表示，这个数字现在已超过50人，甚至可能更高。 巴黎的示威者也不满马克龙本周在纽约联合国大会期间会晤伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi），还握手致意。抗议者责问，“你怎能和犯下危害人类罪的人握手？” 法新社说，示威者的标语这样写着，意指莱希涉嫌参与1988年伊朗大规模处决政治犯事件。

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