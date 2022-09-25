韩美日对朝问题代表就朝鲜发射弹道导弹通话

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韩国联合参谋本部9月25日介绍称，朝鲜当天上午6时53分许在平安北道泰川一带向东部海域发射了一枚短程弹道导弹，其飞行距离约600公里，飞行高度约60千米，速度约5马赫。对此，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健周日分别同美国国务院对朝政策特别代表金成（Sung Kim）和日本外务省亚大局局长船越健裕通电话，谴责朝鲜当天发射弹道导弹，并商定加强韩美日三边合作。

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韩联社援引韩国外交部的消息指出，韩美对朝代表一致谴责朝鲜此次射弹明显违反联合国安理会决议，是加剧韩半岛及地区紧张局势的挑衅行为。双方商定维持强有力的韩美联防态势，并持续加强韩美、韩美日合作。

在韩日对朝代表通话中，双方强烈谴责朝鲜违反联合国安理会决议发射导弹挑衅的行为，并商定持续加强韩美、韩美日之间的合作，同国际社会一道予以应对。

报导指，韩军认为其很可能是朝版“伊斯坎德尔”导弹（KN-23）。这是自韩国新政府成立以来，朝鲜第5次发起武力示威。

有分析认为，朝鲜此次武力示威或针对韩美即将于月底在韩国东部海域启动的联合军演，且可能发射潜射弹道导弹再次发起挑衅。此外，美国副总统哈里斯（Kamala Harris）将在下周访问日本和韩国。

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